A Passons arriva la Fieste in Pais

PASSONS – Tutto pronto per la Fieste in Pais. La sagra è nata 103 anni fa come festa di tutto il paese, nella riccorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Si svolge all'interno del parco urbano «Parco Azzurro» e i cortili della parrocchia, nell'atmosfera famigliare si propone con diversi intrattenimenti: balli con rinomate orchestre, ricca pesca di beneficenza, birreria, mostre, conferenze, intrattenimenti folkloristici, degustazione vini. La cucina offre un vasto assortimento di specialità tipiche: frico, gnocchi con condimenti vari, carni alla griglia con polenta, patatine, tagliata di pollo, kebab, formaggi e molto altro ancora. La sagra oltre a essere una centenaria tradizione paesana, ospita diversi eventi culturali e sociali. Ecco il programma completo.

Venerdì 25 agosto

Alle 19 apertura festeggiamenti con fornitissimi chioschi enogastronomici e ricca Pesca di Beneficenza, sempre alle 19 inaugurazione mostre: decimo concorso fotografico con tema «Il blu», Luigi Peressini «Viac Tal Friul di Magance», alle 21.30 serata con il gruppo Exes.

Sabato 26 agosto

Alle 19 apertura chioschi enogastronomici e ricca pesca di beneficenza, alle 21 serata danzante con l'orchestra Collegium, alle 21.30 all'area giovani, musica con la band My Hopes Instilled.

Domenica 27 agosto

Alle 19 apertura chioschi enogastronomici e ricca pesca di beneficenza, alle 21 serata danzante con l'orchestra Daniela e Checco B Band, alle 21.30 all'area giovani, musica con il gruppo Freak'nChic.

Mercoledì 30 agosto

Alle 21 teatro in lingua Friulana L'amor no l'à etat a cura della compagnia «Ombra del Campanile» di Passons e organizzato dall'Afds di Passons. Giovedì 31 agosto alle 19 apertura chioschi enogastronomici e ricca Pesca di Beneficenza, alle 21 secondo concorso canoro Passons and Songs.

Venerdì 1 settembre

Alle 19 apertura chioschi enogastronomici e ricca pesca di beneficenza, alle 21 serata giovani con il gruppo 5 uomini sulla cassa del morto.

Sabato 2 settembre

Alle 19 apertura chioschi enogastronomici e ricca pesca di beneficenza, alle 21 serata danzante con il duo Alvio & Elena, alle 21.30 all'area giovani, serata cantautorale e di musica con il gruppo Libertà Vigilata.

Domenica 3 settembre

Dalle 12 alle 14.30 apertura chioschi enogastronomici e ricca pesca di beneficenza Festa del Dono, alle 19 apertura chioschi enogastronomici e ricca pesca di beneficenza alle 19.30 esibizione del gruppo Folkloristico di Passons, alle 21 serata danzante con l'orchestra Giancarlo e la Santa Monica Band, alle 21.30 all'area giovani, musica con la band My Hopes Instilled, alle 24: chiusura festeggiamenti.