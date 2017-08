A Visi(Open)Air il live dei Niagara!

UDINE – A chiudere ufficialmente Visi(Open)Air e la felicissima avventura estiva del Visionario sarà - mercoledì 23 agosto alle 21.15 a ingresso libero - il live dei Niagara! Il trio elettronico sarà accompagnato da spettacolari visuals (proiettati sul maxi-schermo all’aperto) e presenterà Hyperocean, album, realtà virtuale e vero e proprio pianeta digitale. L'acqua e l’acquaticità sono componenti fondanti di questo concept album, il terzo dellaband torinese.

La serata

L'acqua non è solo il tema del disco, ma riveste un ruolo centrale anche nella produzione dell'album: molti dei campionamenti sono infatti registrati tramite idrofoni in modo da dare forma sonora a questo 'mondo immaginario fatto d'acqua', Hyperocean appunto. Visi(Open)Air è organizzato dal Cec in collaborazione con The Mechanical Tales eHybrida. In caso di maltempo, il concerto si sposterà al bar del Visionario. Dopo oltre due mesi di attività quotidiana, giunge dunque al termine il ricchissimo cartellone che ha tenuto ottima compagnia agli udinesi nel garden di via Asquini 33: un’oasi verde (e affollatissima) nel cuore di Udine, tra musica live, dj set, cene etniche, mercatini e laboratori. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.