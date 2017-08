I dilemmi d'agosto di Pd e autonomisti

FVG - Il Pd ha deciso di allargare l’organismo esecutivo del partito. Per gli osservatori politici si tratta di un ottimo escamotage per non mettere i discussione la segreteria regionale guidata da Antonella Grim e più volte finita nel mirino di quanti da mesi chiedono una svolta nel partito, a cominciare proprio dal suo avvicendamento. Non a caso la segretaria regionale del Pd si è già detta disposta a guidare un gruppo allargato che meglio interpreti le richieste dei territori. Di questo si parlerà lunedì prossimo a Udine, nel corso della direzione regionale chiamata a parlare di questo, ma anche della data del congresso regionale (che presumibilmente sarà celebrato dopo le elezioni del prossino anno), ma soprattutto del caso-Serracchiani.

Costretta a correre in Fvg?

Le federazioni di Gorizia e di Pordenone sarebbero infatti intenzionate a chiedere alla governatrice di accelerare i tempi circa la sua scelta entro pochi giorni e non a metà settembre come da lei annunciato di recente. In realtà, all’interno dei dem, diversi esponenti temono che all’origine dei reiterati, inspiegabili rinvii della governatrice (Trieste o Roma), ci sia il suo timore di vedersi costretta – su esplicita richiesta di Renzi – a correre nuovamente per la presidenza del Fvg. Ipotesi non campata in aria se si pensa al ridimensionamento politico nazionale nell’ambito il Pd subìto dalla presidente. Resta inteso che allo stato attuale il vice presidente, Sergio Bolzonello, rimane il candidato più accreditato stante che l’assessore Cristian Shaurli ha sì dichiarato la propria disponibilità a correre, ma a ruota delle eventuali rinunce di Serracchiani e di Bolzonello.

Lo scatto d’orgoglio del Movimento Friuli

E in questo lento riavvio dell’attività politica ferragostana, c’è da registrare le nuove turbolenze interne al mondo autonomista. Il capo storico del Movimento Friuli, Marco De Agostini, ha organizzato per venerdì, al Belvedere di Tricesimo, una convention per ricordare Alberto di Caporiacco. Ma la commemorazione sarà soltanto una parte dell’incontro, perché l’altra sarà dedicata al ruolo che gli autonomisti giocheranno da qui alle regionali del prossimo anno. De Agostini è molto critico sia rispetto a chi come Mario Anzil di ‘Tutti per il Friuli’ tifa per il centrodestra, sia nei confronti di chi accetterebbero una candidatura di Cecotti nel centrosinistra. E attacca sul suo profilo Fb «millantatori, illusionisti, ipocriti e sbruffoni» e «carneadi dell’ultima ora, quei senza storia e senza titolo». «Il MF – scrive ancora – non raccoglie l’invito perché se passerà mai il testimone lo passerà solo a chi a suo insindacabile giudizio lo merita». E dunque, più che le sirene di vecchi e nuovi autonomisti, De Agostini ascolterà la base, quella che nel variegato arcipelago autonomista (definizione che detesta, ma che giocoforza rivendichiamo…). E al suo posto, nella seconda parte dell’incontro parlerà Adriano Biason, che alcuni anni fa avrebbe voluto il referendum per l’indipendenza del Friuli, desiderio naufragato nelle secche dell’indifferenza friulana. Non si sa ancora chi parteciperà alla convention e quali gruppi, Tutti per il Friuli, Patto per l’Autonomia, Front furlan, Identità e Innovazione, Manovai pe autonomie, Patrie furlane, Moviment autonomisti friulani, Laboratori di autonomie, Nuova opera per l’Indipendenza del Friuli (e De Agostini non ce ne voglia se quello autononomista lo definiamo un arcipelago...) e chi sia stato invitato.

Chiesto un incontro a Cecotti

Intanto, i sottoscrittori del Patto di Ialmicco che consta di due punti (Fraternità tra i gruppi autonomisti e dissociazione da qualsiasi accordo con partiti italiani) ha inviato una richiesta a Sergio Cecotti per un incontro urgente. L’obiettivo dei Manovai pe Autonomie, Patto per l’Autonomia e Patrie furlane è capire quali siano le reali intenzioni dell’ex sindaco di Udine circa una sua discesa in campo alle regionali del 2018. «Un accordo con Sergio – ripetono – non solo è possibile, ma sarebbe davvero auspicabile se vogliamo salvare l’autonomia e la specialità del Friuli Venezia Giulia dal disegno neocentralista di Roma e dei partiti che laggiù siedono in parlamento».