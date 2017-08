Gli eventi in programma mercoledì 23 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 23 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

OltreConfine 15-17 a Trivignano Udinese

Oltre sei mesi di prove con attori non professionisti, serate di confronto con le comunità locali del Fvg, un grande collage di storie, sentimenti e aneddoti sulla Grande Guerra vissuta a cavallo tra Italia e Austria. Ora il progetto OltreConfine 15-17 curato da Cikale Operose arriva alla fase conclusiva con una restituzione teatrale itinerante che mercoledì 23 agosto approda a Trivignano Udinese, al Museo di Clauiano, con una doppia replica alle 20.15 e alle 21.30.

Nuova tappa per il progetto Radici

Memoria. Storia. Presente. Passato. Futuro. In sintesi, Radici. È questo il nome di un nuovo progetto – sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia - targato associazione culturale Modo. Un’idea che ha preso forma grazie a un’attenta e profonda riflessione su quella che è la nostra storia, su quelle che sono, appunto, le nostre radici. Una performance multimediale e trans disciplinare, in cui forme d’arte diverse si confrontano sullo stesso tema, in una forma unica, coinvolgendo il pubblico. Il prossimo appuntamento è in programma a Cjasa da Duga, Ravascletto, il 23 agosto alle 21. Sul palco ci saranno Francesco Rossi , Alan Malusà Magno , Paolo Paron , Antonio Della Marina. L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi. Maggiori informazioni: Facebook | info@associazionemodo.it |

‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’

Dopo la pausa ferragostana dalla prossima settimana prosegue, con cinque nuove tappe, ‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’, il tour del Ludobus nelle aree verdi, nei parchi e nelle piazze di Udine. Mercoledì 23 nel giardino dell'Esperanto di via Pola (crazy funny bikes). Come sempre tutti gli eventi si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30 e in caso di maltempo saranno dirottati al coperto nella Ludoteca comunale di via del Sale. Per informazioni: PuntoInforma (tel. 0432 1273717), Ludoteca (tel. 0432 1272677-756). Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito.

A Visi(Open)Air il live dei Niagara!

A chiudere ufficialmente Visi(Open)Air e la felicissima avventura estiva del Visionario sarà - mercoledì 23 agosto alle 21.15 a ingresso libero - il live dei Niagara! Maggiori info, qui.

Bambini in biblioteca: appuntamento con Dahl e ‘Sporche bestie & Sporcelli’

Continua, con l'appuntamento di mercoledì 23 agosto alle 17 alla Biblioteca Ragazzi di Riva Bartolini, ‘Roald Dahl e la pesca gigante delle storie’, serie di quattro incontri sul grande autore dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni. Gli incontri si intitolano in riferimento a uno dei suoi romanzi, ‘James e la pesca gigante’, ma anche a un gioco/laboratorio che verrà realizzato insieme ai partecipanti, e sono dedicati a questo straordinario autore, originale e creativo, sempre schierato dalla parte dei bambini, autore de Il GGG, Le streghe, Gli Sporcelli, La fabbrica di cioccolato. L'appuntamento si concluderà con il gioco della ‘pesca’ di speciali biglie, che conterranno alcuni spunti per attività e collegamenti con le storie. La partecipazione all’appuntamento è libera e gratuita. Per informazioni sulle attività della Sezione Ragazzi, telefono 04321272585, www.sbhu.it/udine/ragazzi.

Risano, tutto pronto per il Perdon de Quarte d'Avost

Dal 23 al 28 agosto via ai festeggiamenti dell'evento paesano. Tutte le sere cottura delle specialità su pietra lavica, musica, giochi e tanto divertimento. Ecco qui il programma completo.