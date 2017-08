Gli insuperabili New York Voices a Tolmezzo

FVG - È la loro unica data italiana di un tour mondiale. Un evento imperdibile, martedì 29 agosto alle 20.45 al Teatro Candoni di Tolmezzo, per assistere ad uno dei concerti regionali di maggior rilievo in quest’estate festivaliera. Loro sono nientemeno che i New York Voices, il gruppo jazz vocale conosciuto in tutto il globo, quest’anno ai trent’anni di una meravigliosa carriera che non ha mai mostrato segni di cedimento. Tutt’altro, è in continua e meravigliosa crescita, da sempre ospiti richiestissimi nei maggiori teatri e festival del mondo. È l’unico concerto a pagamento – a prezzi a dir poco contenuti – della rassegna Carniarmonie, brillantemente giunta alla sua ventiseiesima edizione, con numeri da record e sold out in quasi tutti gli oltre trenta appuntamenti in cartellone. I biglietti per i New York Voice sono acquistabili on line dal sito www.carniarmonie.it, cliccando sull’apposito logo in alto a sinistra nella home.

La biglietteria

I biglietti, acquistabili in prevendita on line dal sito carniarmonie.it, possono essere comprati, in funzione delle disponibilità, anche il giorno stesso del concerto, presso la biglietteria a partire dalle 19. www.carniarmonie.it