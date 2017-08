‘BenEssere’: due giorni per recuperare la propria vitalità

PREPOTTO - Per sostenere i ritmi incalzanti della vita senza essere appesantiti da stress e tensioni, il Centro Studi Podresca (Centro Studi Podresca - Borgo Podresca 1 - Prepotto - Udine) propone un weekend interamente dedicato a sé stessi per recuperare la propria vitalità. ‘BenEssere’ è il contesto ideale per attivare un processo di rigenerazione psicofisica e maturare maggiore determinazione nelle proprie scelte, attingendo da un rinnovato livello di conoscenza. Tecniche posturali e di espressione corporea, training di rilassamento, massaggi, respiro circolare, esercizi di comunicazione e condivisione sono gli strumenti utilizzati per prendersi cura dell'individuo nella sua interezza: corpo, mente, consapevolezza.

Quando?

Il corso sarà condotto dalla dottoressa Irene Tessarin, fisioterapista e docente del Centro Studi Podresca. Si terrà dal 25 al 27 agosto nella sede di Prepotto, nel bellissimo borgo immerso nei boschi della Valle dello Judrio. Si distingue per l'attenzione che rivolge alle specifiche esigenze della persona e per la finalità che persegue: prendersi cura di sé per ri-scoprire abilità inedite. Il weekend ideale per liberare entusiasmo, energia e creatività!

