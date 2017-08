Auto a fuoco in un garage: residenti evacuati, un'anziana al pronto soccorso

UDINE - Un incendio è divampato la notte fra il 22 e il 23 agosto in uno stabile Ater di viale Divisione Garibaldi-Osoppo, a Udine, dove ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, un'auto parcheggiata nell'autorimessa. L'incendio ha parzialmente intaccato una seconda vettura e il fumo ha rapidamente invaso la facciata del palazzo.

Alcuni residenti sono stati evacuati e un'anziana è stata accompagnata a scopo precauzionale in pronto soccorso ma non ha riportato conseguenze. L'incendio è scoppiato intorno alle 2 di notte. Domate le fiamme dai vigili del fuoco di Udine intervenuti con il distaccamento di Cividale del Friuli, sono state chiuse a scopo precauzionale 24 utenze di gas metano in attesa che le verifiche escludano danni da irraggiamento del calore alle tubature a parete. Lo stabile è agibile. La polizia di Stato indaga sulle cause del rogo. Non si esclude l'origine dolosa. L'auto è stata posta sotto sequestro.