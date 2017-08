Centauro 30 enne si schianta contro il muro di una casa: è grave

UDINE - Un 30 enne versa in gravissime condizioni dopo essersi schiantato con la moto su cui viaggiava contro un muro. L’incidente è avvenuto nella notte fra il 22 e il 23 agosto, a Udine.

I fatti

Il ragazzo, residente a Udine - S.F., queste le sue iniziali - si trovava a bordo della sua due ruote, da solo, quando, uscendo la capoluogo - all'altezza del civico 100 di via Pozzuolo, a Sant’Osvaldo -, in direzione sud, ha perso il controllo della moto in prossimità di una curva. Il mezzo - come chiarisce Il Gazzettino - è quindi finito contro il muro di recinzione di una casa. Il centauro è rimasto ferito gravemente. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che stavano passando di lì. Sul posto sono giunti i sanitari del 118. Con loro sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Udine per i rilievi del caso e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della due ruote e la bonifica della carreggiata. Dopo aver stabilizzato il giovane, il personale medico lo ha accompagnato in ambulanza all'ospedale di Udine in codice rosso. Ora il 30 enne si trova nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia.