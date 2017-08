Due giovani friulane convocate nella Nazionale Under 17

TAVAGNACCO - La stagione del Tavagnacco comincia con una bella notizia per il suo vivaio. Per il raduno della Nazionale Under 17, infatti, sono state convocate dal tecnico federale Massimo Migliorini, Elisa Donda e Caterina Fracaros.

Le due giovani promesse del calcio femminile friulano parteciperanno al ritiro di Norcia, in programma dal 31 agosto al 2 settembre, per preparare l’amichevole tra la Nazionale Under 17 Femminile e le pari età della Grecia. Elisa Donda, udinese classe 2001, ha esordito in seria A nell’ultima partita della scorsa stagione contro il Como e svolgerà la preparazione pre-campionato con la prima squadra, mentre Caterina Fracaros, cervignanese classe 2001, fa parte della Primavera del Tavagnacco. Due esempi di come il lavoro quotidiano dei tecnici delle compagini giovanili possa riuscire a valorizzare i talenti locali facendoli approdare nel giro azzurro.

La Nazionale Under 17, che nella prossima stagione sarà impegnata come di consueto nelle gare di qualificazione alla Fase Finale del Campionato Europeo di categoria, torna a giocare a Norcia a tre anni di distanza dalla doppia amichevole con la Scozia del settembre 2014 (pareggio per 1-1 nella prima gara, successo per 2-0 delle scozzesi nel secondo match).