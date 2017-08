Morto Ivano Benvenuti, il sindaco della ricostruzione di Gemona

GEMONA DEL FRIULI - E' morto Ivano Benvenuti, sindaco della ricostruzione di Gemona del Friuli dopo il terremoto del 1976. Una notizia che ha scosso il Friuli dove Benvenuti è sempre stato portato a esempio per quanto fatto durante i terribili anni dell'emergenza e della rinascita del capoluogo pedemontano. Il suo cuore ha smesso di battere mercoledì 23 agosto all'ospedale di Tolmezzo, dove si trovava ricoverato per un male incurabile. Aveva 74 anni.

Eletto sindaco nel 1975 tra le fila della Democrazia Cristiana, nella sua lunga carriera politica ha svolto anche il ruolo di assessore regionale alle Infrastrutture, Nel 2006, in occasione dei 40 anni dal terremoto, ha voluto essere presente alle celebrazioni per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo politico del Friuli Venezia Giulia. Queste, ad esempio, le parole della presidente Debora Serracchiani: «E' stato il sindaco che ha dovuto e saputo affrontare l'emergenza del sisma del '76 e la memoria storica di quel tragico evento - ha indicato Serracchiani -; il suo contributo di idee si è manifestato anche in occasione dell'organizzazione degli eventi per la commemorazione del 40° anniversario del terremoto del Friuli evidenziando ancora una volta la sua volontà di mettersi al servizio del territorio».