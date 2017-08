A Udine il seminario «Accanto alla Madre»

UDINE - L’Angolo Rotondo di Via Damiano Chiesa ospita il Seminario «Accanto alla Madre» nella giornata di sabato 26 agosto con Clara Scropetta, custode della nascita ed attivista in Italia ed all’estero con decennale e variegata esperienza (interprete e traduttrice Michel Odent con cui ha animato più di 15 seminari residenziali, in formazione da Willi Maurer in Lavoro Emotivo e Corporeo, autrice del libro «Accanto alla madre»). Il seminario è rivolto: alle doule, in divenire o con esperienza; a chiunque, si interessi al tema della protezione del primo periodo della vita; ai professionisti della nascita e della salute (medici specialisti e non, ostetriche, operatori olistici, terapeuti); alle donne ed alle coppie prima o dopo il parto. Il taglio divulgativo ed esperienziale può risultare di grande ispirazione ed incoraggiamento per tutti, ognuno nel suo ambito specifico. È senza dubbio un tassello importante nel percorso di una doula, che trova qui gran parte delle informazioni utili alla sua attività, grazie alla condivisione di esperienza e conoscenza e strumenti di esplorazione utili per attingere al meglio alle proprie risorse e, in generale, per migliorare la qualità delle relazioni cominciando da quella con se stessi, grazie all’animazione di momenti esperienziali. Il programma comprende sessioni di domande/risposte, esposizione di casi ed aneddoti significativi della pratica professionale, cerchi di condivisione, lavoro di auto esplorazione in gruppo. Ci sarà la possibilità di fermarsi per il momento del pranzo portato da casa da condividere col gruppo presso il giardino dell’Angolo Rotondo. In base al numero di adesioni si valuterà la possibilità di proporre un pasto vegano a fronte di un contributo per le spese. Sarà possibile acquistare in loco una selezione di libri raccomandati. Il seminario avrà inizio alle 9 e terminerà alle 18. Si richiede l’arrivo non oltre le 8.30 per l’iscrizione in loco. Per informazioni ed iscrizioni Elena Petris 345 5960829 – info@elenapetris.it.