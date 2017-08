Giulia Moreale è Miss Fvg: «La vittoria è per i miei genitori. Il mio motto? Mai molà!»

UDINE- Corpo tonico e abbronzato, sorriso dolce ma niente affatto timido, negli occhi, verde e nocciola si confondono, rendendo lo sguardo ancora più profondo. Giulia Moreale, 22enne di Tavagnacco, non ha ancora smaltito l’emozione: è normale, diventare Miss Friuli Venezia Giulia non è cosa che capita proprio tutti i giorni. Messaggi, whatsapp. Il telefono squilla in continuazione. Lei intanto, districandosi tra una chiamata e l’altra, ha lasciato la fascia in terra friulana ed è ripartita alla volta di Cittanova d’Istria, in Croazia (terra d’origine della madre), dove vive e lavora da un anno.

«Insegno ginnastica ritmica e artistica ai bambini, ma mi dedico anche alla zumba e al pilates – racconta - Questo è un paese piccolo e nessuno aveva ancora mai portato questo tipo di attività qui: io mi trovo davvero bene, la gente è molto alla mano e io amo lavorare con i bambini». Tutti sperano di riuscire, nella vita, a mettere insieme le proprie passioni e gli studi. Giulia, diplomata all’Uccellis e ginnasta fino ai 18 anni, ci è riuscita. «Gli anni al liceo psicopedagogico sono serviti: sono stati un’ottima base per affrontare i bimbi – aggiunge – La ginnastica? Mi manca, ma quando posso nel tempo libero mi ci sbizzarrisco ancora».

Tra un libro e un allenamento, la 22enne ha trovato il tempo per dedicarsi anche alla moda. «Ho cominciato a partecipare ai concorsi di bellezza in seconda o terza superiore, così per il gusto di provare» svela Giulia. E le cose sembrano essere andate proprio nel verso giusto… Negli ultimi tempi ha collezionato la fascia di Miss Sport Fvg e ora quella di Miss Fvg. Niente male per aver cominciato quasi per gioco. «La vittoria di ieri è stata molto emozionante, non me l’aspettavo – confessa Giulia – E la voglio dedicare ai miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto e supportato, sin dall’inizio. Se lo meritano». Anche se non erano presenti per motivi di lavoro, mamma Laura, papà Roberto, sono stati aggiornati passo passo e hanno fatto il tifo per la figlia. «Mio papà è un tipo che tiene dentro le emozioni e io ho preso da lui, ma mi hanno detto che aveva gli occhi lucidi… » dice orgogliosa.

L’affascinante mondo della moda ora potrebbe regalare qualche opportunità in più. «Mi è sempre piaciuto sfilare e fare l’indossatrice quindi vorrei continuare anche su questo percorso. Ma non ho aspettative, vedremo come vanno le cose – dice Giulia, prima di fermarsi - Anche perché il mio vero sogno è un altro: quello di aprire una palestra tutta mia». In Croazia o in Italia? E’ ancora presto per pensarci, «prima voglio formarmi ancora un po’». Il prossimo step, quello più vicino e concreto, si chiama Miss Italia. Le prefinali si terranno dal 27 al 29 agosto a Jesolo. «Sarà davvero dura, su 200 ne passeranno 30 – aggiunge ancora – ma quello sarà il traguardo più importante: quindi mai molà!».

Oltre a Giulia parteciperanno alle prefinali anche Esther Martelanz di Trieste Miss Cinema Friuli Venezia Giulia; Eleonora Moretuzzo di Azzano Decimo Miss Eleganza Joseph Ribkoff Friuli Venezia Giulia; Beatrice Ferrauti di Tarvisio Miss Tricologica Friuli Venezia Giulia; Cler Bosco di Trieste Miss Rocchetta Friuli Venezia Giulia; Alessia Maugeri di Udine Miss Alpitour Friuli Venezia Giulia, Samira Lui di Udine Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, Nicole Plazzi di Gorizia Miss Equilibra Friuli Venezia Giulia e Giada Cusin di Codroipo Miss Sport Friuli Venezia Giulia (subentrata a Giulia Moreale dopo la sua vittoria a Miss Fvg). La finale nazionale di Miss Italia si terrà, a Jesolo, il 9 settembre e sarà trasmessa in diretta su «La7». Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook «Miss Italia Friuli Venezia Giulia» oppure sul sito ufficiale www.missitalia.it