Gli eventi in programma giovedì 24 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Incontri con l’autore e con il vino

‘Del dirsi addio’ (Einaudi) è il nuovo romanzo di Marcello Fois: dopo la trilogia dei Chironi, questo libro segna il suo ritorno al noir, con una voce che non perde mai di vista i sentimenti che muovono gli uomini, le loro pulsioni e i loro conflitti. L’occasione per assaporarlo assieme allo scrittore sarà giovedì 24 agosto, alle 18.30 al Palapineta agli Incontri con l'autore e con il vino, organizzati dall'associazione Lignano nel Terzo Millennio e curati da Alberto Garlini. Incontri con l’autore e con il vino 2017. A Lignano, ogni giovedì, dal 15 giugno al 7 settembre, ore 18.30 Palapineta. Ingresso libero, info: www.lignanonelterzomillennio.it

‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’

Dopo la pausa ferragostana dalla prossima settimana prosegue, con cinque nuove tappe, ‘In Giro Giocando – Zuiant a torzeon’, il tour del Ludobus nelle aree verdi, nei parchi e nelle piazze di Udine. Giovedì 24 nell'area verde di via Bariglaria (gioco è movimento). Come sempre tutti gli eventi si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30 e in caso di maltempo saranno dirottati al coperto nella Ludoteca comunale di via del Sale. Per informazioni: PuntoInforma (tel. 0432 1273717), Ludoteca (tel. 0432 1272677-756). Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito.

A Cussignacco torna la Sagra del Perdon di Sant Antoni

Il Comitato Festeggiamenti, grazie ai suoi collaboratori, apre le porte alla ormai storica Sagra del Perdon di Sant Antoni, punto fermo dell’estate della 'Contea' e non solo. Fino a domenica 27 agosto ricche serate piene di intrattenimenti per tutti i gusti e tutte le età. Ecco il programma completo, qui.

Risano, tutto pronto per il Perdon de Quarte d'Avost

Dal 23 al 28 agosto via ai festeggiamenti dell'evento paesano. Tutte le sere cottura delle specialità su pietra lavica, musica, giochi e tanto divertimento. Ecco qui il programma completo.