Prosegue la preparazione della Gsa a Gemona del Friuli

GEMONA DEL FRIULI - Proprio al termine del media-day, ossia della riunione dei cronisti che si occupano di raccontare le gesta della Gsa Udine, ospitata nella sede del ritiro precampionato di Gemona del Friuli, il g.m. Micalich ha annunciato il nome del nuovo capitano, Michele Ferrari. E’, dunque, l’ala udinese, al terzo anno in maglia bianconera, ma già in precedenza giocatore di Udine, sponda Snaidero, il successore di Vanuzzo, dopo un ballottaggio con Pinton e Nobile per ottenere la fascia di capitano.

Di nuovo in gruppo il preparatore De Conti

Continuano nel frattempo gli allenamenti nella località pedemontana. Mercoledì mattina la squadra ha prima effettuato una seduta di pesi in palestra, per poi dedicarsi ad una intensa attività atletica al palasport e, infine, all’esercizio di alcuni schemi offensivi seguiti da esercizi di tiro. A Gemona del Friuli è tornato a seguire la squadra il preparatore Dario De Conti, reduce dall’esperienza con la nazionale under 16, dopo che i primi allenamenti atletici della squadra erano stati svolti al Carnera sotto la direzione del vice Montena. «E’ stata un’esperienza molto positiva e impegnativa. Vestire la maglia della nazionale è un grande privilegio», confida De Conti che aggiunge: «Mi sono trovato bene con lo staff e con i ragazzi. E’ stato un mese e mezzo lungo, ma di grandi soddisfazioni».

In arrivo Rain Veideman

Sul lavoro dei bianconeri in quel di Gemona, il preparatore ha spiegato come si stanno svolgendo gli allenamenti: «Questa settimana, avendo la possibilità di disporre di piscina, sala pesi, e palestra, cerchiamo di fare più cose possibili. Ci sono due sedute di allenamento ogni giorno. La mattina svolgiamo prevalentemente lavoro atletico, mentre il pomeriggio la squadra compie prima un allenamento atletico cui segue una parte tecnico-tattica». Intanto venerdì arriverà Rain Veideman, in tempo per gli ultimi allenamenti e per lo scrimmage in programma sabato alle ore 18. Arriverà, naturalmente, già ben allenato, avendo appena terminato le qualificazioni ai mondiali con la maglia dell’Estonia. «Ci potrebbe essere paradossalmente il problema opposto: probabilmente avrà bisogno di un periodo di scarico. Quando ritorna parlerò con lui e vedrò come organizzare al meglio il lavoro», chiosa De Conti.