Dal Friuli alla Puglia in bici in 7 giorni: 'l’impresa' di Luigi Fiorini

MALBORGHETTO-VALBRUNA - Sette giorni, 870 chilometri e tanto impegno sono i fattori essenziali per il viaggio di Luigi Fiorini, da Valbruna a Foggia su un mezzo a due ruote. «L’idea è nata un pomeriggio con il mio ex cognato, mentre mi raccontava che sarebbe andato in vacanza in Puglia con mio nipote – dichiara il ciclista – allora decisi di raggiungerli anche io, ma in bici». Così da una scherzosa, innocente e simpatica battuta da bar è nata questa incredibile avventura. Il meteo è stato dalla sua parte per quasi tutto il viaggio tranne il terzo giorno in prossimità di Milano Marittima dove, per soli dieci minuti, si è scatenata una tromba d’aria che lo ha costretto a fermarsi.

I luoghi incontrati lungo il tragitto

Tra i bellissimi panorami osservati durante questo viaggio a colpirlo in particolare è stata la meravigliosa, brada e particolare costiera abruzzese: «Dal Po in giù inizi a goderti veramente il paesaggio, perché tutto il tratto precedente è composto quasi unicamente da strada statale». La meta d’arrivo non è stata da meno, visto che il Salento resta per Luigi la 'terra promessa': infatti non appena arrivato a Foggia, per motivi di tempo, ha preso il treno ed è arrivato fino a Lecce per raggiungere il nipotino e godersi il meritato riposo.

La gente incontrata durante il viaggio in bici

Fiorini si è mostrato molto soddisfatto anche delle persone conosciute durante la pedalata. «I ciclisti che ho incontrato lungo la strada sono stati molto gentili, cordiali e disponibili con me, aiutandomi spesso mettendosi davanti a me e tagliandomi l’aria – ammette Luigi – inoltre anche gli albergatori che mi hanno ospitato si sono messi molto a disposizione nei miei confronti».

Il ritorno a casa

Il ritorno a casa è stato sena dubbio malinconico «Sono partito con quaranta gradi e arrivato a casa a Valbruna, dove la temperatura era di venti gradi inferiore a quella salentina» afferma Fiorini. Ad aspettare il suo rientro tutto il paese pronto a festeggiare insieme a lui la bellissima avventura vissuta con striscioni, birra e musica. Ovviamente questa non rimarrà la sua unica, lunga avventura in bici: «Vorrei attraversare la Scozia – sostiene Luigi – magari con un gruppo organizzato per poter visitare tutto il Paese».