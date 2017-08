Udine, un seminario estivo di danza per scoprire se stessi

UDINE – Un appuntamento inusuale per andare alla scoperte delle possibilità infinite del proprio corpo. Domenica 27 agosto dalle 9 alle 13 ritrovo presso T-a-o in via Cormor alto 218 per un seminario estivo di danza. Respiro, voce, ritmo, istintualità, ascolto, isobody, streatching Pnf, tecniche di preparazione alla danza. Questi saranno i contenuti dell'evento. Il seminario è aperto a tutti ed è così strutturato: prima parte: consapevolezza del corpo attraverso tecniche posturali, respiratorie e vocali, seconda parte: studio dei movimenti base del Metodo Silvestri. Studiare e praticare il movimento e l'espressione corporea, attraverso esercizi e improvvisazioni guidate sul tema della bellezza intesa come presenza nel gesto. Il lavoro tecnico e di improvvisazione sarà volto a sollecitare tanto la potenza e l'animalità quanto la fragilità e l'umanità di ciascuno di noi. Si praticano tecniche posturali, di respirazione e di utilizzo della voce con un obiettivo comune: la liberazione del plesso solare. Da esso il corpo si libera e nascono i passi di questa danza, che diviene danza di conquista. La conquista è il proprio corpo. Ogni movimento diviene gesto danzante, pieno, magico. La respirazione ed il movimento consapevole portano ad uno sviluppo armonioso del corpo, della mente e dell’intelligenza istintuale. Per informazioni: Snakedance International Associazione Sportiva Dilettantistica. Segreteria: 345 823 90 82, oliviasilvestri@gmail.com, Fb: Officine Silvestri.