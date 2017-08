Domenica si corre con la Sky-Race delle Dolomiti Friulane

FORNI DI SOPRA - Domenica 27 agosto 2017, a Forni di Sopra, si disputerà la 13^ edizione della Sky-Race delle Dolomiti Friulane. Una gara di corsa in montagna che si svolge interamente nel territorio dell'omonimo Parco Naturale in un ambiente riconosciuto dall'Unesco come patrimonio universale dell'umanità. E' una corsa promozionale non competitiva individuale, tracciata lungo piste forestali e sentieri Cai segnalati, con un dislivello in salita di 1.600 metri e uno sviluppo totale di 20 chilometri. Il tempo massimo per completare il percorso è indicato in 6 ore. La partecipazione, aperta non solo agli atleti ma anche agli escursionisti allenati, è un’occasione per conoscere la suggestiva e selvaggia area del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane.

Le ultime due edizioni sono state davvero faticose ed hanno messo a dura prova soprattutto i runners meno allenati. Per questo motivo l'organizzazione ha deciso di eliminare l'ultima salita, quella che portava al Cason del Boschèt. Il dislivello si riduce di circa 100 metri, la lunghezza invece varia di poco. Questa variante renderà meno difficile la gara e consentirà di raggiungere il traguardo finale con maggiore sicurezza.

Visto il numero crescente di appassionati delle ‘Vertical’, cronoscalate di corsa in salita, l'organizzazione ha deciso di aumentare il numero di premi per i primi che transitano alla forcella Lavinâl dopo un dislivello positivo di 1.000 metri. Verranno quindi premiati anche i primi tre assoluti maschili e femminili della Vertical Trofeo EMK-Group.



Grazie a un grande dispiegamento di forze da parte del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, del Corpo Forestale Regionale, della locale sezione del Cai e dei volontari della Società Sportiva Fornese, tutto il percorso è stato sistemato ed è già completamente agibile per chi lo volesse provare.

Il top Sky-Runner Matteo Piller Hoffer (US Aldo Moro), vincitore di ben 5 edizioni ha confermato la sua presenza così come i suoi forti compagni di squadra Bratina Rok e Michele Sulli. Presenti anche Fabrizio Puntel dell'Atletica Sappada Plodn e i ‘padroni di casa’ Thomas Veritti e Denis Neukomm. Per il podio donne, occhi puntati su Carla Spangaro (TimauCleulis), Anna Finizio (US. Aldo Moro) e Martina Spangaro (Lateis). Ma ancora vari atleti devono confermare la loro partecipazione e candidarsi così alla vittoria della gara organizzata dalla Società Sportiva Fornese coordinata dal presidente Ivan Chinese.