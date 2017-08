Il Museo Etnografico del Friuli celebra il 130mo anniversario del tram di Udine

UDINE – Una Mostra celebra il 130mo anniversario dell'attivazione del tram di Udine ed il 35mo anniversario della Sat/Dlf. Appuntamento dal 2 al 17 al Museo Etnografico del Friuli presso Palazzo Giacomelli via Grazzano, 1. Inaugurazione sabato 2 settembre alle 11 ad attendere i visitatori l'esposizione di un grande plastico ferroviario, modelli di treni e tram, foto storiche, disegni di locomotive e cimeli ferroviari. Il Museo etnografico del Friuli ripropone collezioni civiche da tempo inaccessibili e materiali inediti dei lasciti degli ultimi decenni. Il percorso tratta i temi della vita tradizionale friulana, del sacro, dei tempi, dei segni, degli oggetti della vita quotidiana, dell’abbigliamento, delle maschere, del gioco, della musica e dello spettacolo con un’ampia esposizione di beni. Le collezioni si sono formate in gran parte grazie alla sensibilità di privati (doni, depositi, lasciti, ecc.) e sono costituite da manufatti molto diversi: dalla cultura ergologica e del mondo contadino alla vita domestica popolare e signorile, dall’artigianato alla scienza, dal costume alla moda. Oggi i fondi «Gaetano Perusini – Lea D’Orlandi» e «Luigi e Andreina Ciceri» costituiscono i nuclei portanti delle collezioni etnografiche. Nel museo si alterna l’allestimento permanente a mostre di carattere temporaneo, con l'obiettivo di far conoscere la storia della città, del territorio, le dinamiche e le forme della vita tradizionale evolutasi nel tempo, con particolare riferimento alla cultura locale, di coinvolgere il mondo della scuola, con progetti finalizzati, della formazione professionale, in particolare artigianale, per un confronto con tecniche e saperi manuali della consuetudine locale, di confrontarsi con il mondo accademico, degli specialisti e degli studiosi che vi troveranno testimonianze della cultura materiale, di offrire opportunità di incontri e scambio di conoscenze con chiunque interessato. Orario apertura da martedì a domenica, 10.30 – 19. Per informazioni: museoetnografico@comune.udine.it, www.civicimuseiudine.it.