Come sarà il traffico sulla rete autostradale nel weekend? Ecco le previsioni

FVG - Ultimo week end di agosto: rientro dalle vacanze, ma non per tutti. C’è chi rimane ancora un poco e tornerà la prossima settimana, c’è chi parte adesso. Come sarà quindi il traffico sulla rete autostradale? Sicuramente molto molto intenso, a cominciare già da venerdì 25, giornata caratterizzata dal bollino rosso con transiti molto elevati sulla A4 in entrambe le direzioni. Possibili code e rallentamenti in entrata alla barriera di Trieste Lisert, traffico molto sostenuto sia sulla A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni, sia sulla A23 Palmanova – Tarvisio, in direzione Tarvisio.

Sabato 26 agosto

Bollino nero invece per la giornata di sabato 26 agosto che si preannuncia essere la più critica: i transiti previsti, sulla base di quelli registrati nel 2016, potrebbero superare i 180 mila. In A4 il traffico, durante tutta la giornata sarà super intenso, a cominciare dalle prime ore del mattino in entrambe le direzioni, con probabili code ai caselli balneari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Code in entrata anche alla barriera di Trieste Lisert. La criticità, come sempre, sarà al nodo di interconnessione di Palmanova, dove i flussi provenienti da Trieste e diretti verso Venezia si incrociano con quelli in arrivo da Tarvisio e diretti verso Venezia. Probabili le code in A23, in direzione nodo di Palmanova per gli arrivi da oltreconfine, mentre i flussi rimarranno abbastanza fluidi, seppur sostenuti, in direzione Tarvisio.

Domenica 27 agosto

Lo stop per i mezzi pesanti nella giornata di sabato 26 agosto sarà in vigore dalle 8 alle 16. Meno congestionato il traffico previsto per domenica 27 agosto, anche se comunque decisamente sostenuto in entrambe le direzioni di marcia durante tutta la giornata. Possibili rallentamenti e code nei pressi degli svincoli in direzione delle località balneari anche domenica, per gli spostamenti sul breve raggio e ancora possibili code in entrata a Trieste Lisert. A23 ancora interessata da forti flussi di traffico in entrambe le direzioni di marcia ma senza criticità. Il divieto di transito per i mezzi pesanti nella giornata di domenica 27 agosto sarà in vigore dalle 7 alle 22.