'Polifemo': arriva la settima ondata di calore!

FVG - Nuova ondata di calore sull’Italia. La morsa di caldo eccezionale pare dunque non voler abbandonare la Penisola. In questa estate sono ormai sette le ondate di temperature africane che hanno stretto nella loro morsa il Belpaese, da nord a sud. Questa volta ad accompagnare le nostre giornate sarà ‘Polifemo’.

Picchi di caldo

A confermare le previsioni anche l’Osmer Fvg secondo cui: «Nei prossimi giorni l'anticiclone di origine africana interesserà gran parte dell'Europa centro-meridionale». In questo fine settimana, già a partire dal 25 agosto, dovremo attenderci quindi un aumento repentino delle temperature che ancora una volta supereranno le medie stagionali. Insomma il clima più mite che ci ha accompagnato negli ultimi giorni non era altro che una breve tregua. Prossimamente dovremo aspettarci delle ‘anomalie’ (ma non come quelle delle scorse settimane) che si faranno sentire, con i termometri che supereranno le medie di stagione anche di 5 o perfino di 10 gradi, nel clou dell'ondata. Anche questa volta si toccheranno valori molto elevati e non certo usuali per fine stagione. Detto questo, però, il Fvg dovrebbe restare fuori dall’area in cui si registreranno i picchi più elevati (ovvero Emilia Romagna, zone interne marchigiane, Toscana, Lazio, Umbria Sardegna, Tavoliere, materano, catanese).

Forse potrebbe cambiare qualcosa gli ultimi giorni del mese

Insomma, non resta che rassegnarsi al caldo fino, almeno, alla fine del mese di agosto, e attendere poi le nuove previsioni meteo, anche se, al momento, grosse variazioni non si vedono. Detto questo, però, qualche coda di perturbazione, che sta attraversando l'Europa centrale, potrebbe portare a delle temporanee instabilità gli ultimi giorni del mese.