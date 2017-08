Colautti chiama a raccolta i rappresentanti delle categorie economico-sociali

UDINE – ‘Modello Udine cercasi – obiettivo 2018’. A chiamare a raccolta media e rappresentanti delle categorie economico-sociali è Alessandro Colautti, consigliere regionale che ha offerto la propria disponibilità al centrodestra per correre alla carica di sindaco di Udine. All’incontro, programmato per mercoledì prossimo, 30 agosto, alle 11.30, al cinema Visionario di via Asquini 33, a Udine, interverranno Paolo Marizza che parlerà su ‘Innovazione aperta’ e Vittorio Sgueglia Della Marra su ‘Cittadinanza attiva e gestione dei beni comuni’.

«Si tratta – spiega lo stesso Colautti – di un’iniziativa di fine agosto quando la politica si prende una pausa. Cerchiamo, con questo incontro che sarà il primo di altri, di stimolare il dibattito sulla Udine di domani, ma anche e forse soprattutto di essere stimolati». Già, ma perché all’incontro sono stati invitati soltanto media e categorie? Colautti spiega che è stata una scelta precisa quella di lasciare fuori i partiti. «Voglio precisare che io non ho la presunzione di candidarmi; il mio obiettivo – precisa – è quello di mettermi a disposizione. Non stava a me chiamare a raccolta i partiti. Per quanto mi riguarda, credo sia necessario mettersi a parlare di problemi concreti da subito, perché Udine attende risposte su tante questioni».

Comunque sia, quello di mercoledì prossimo è di fatto il battesimo della campagna elettorale dell’alfaniano Colautti. Che va a occupare uno dei tasselli del complicato puzzle di questa campagna elettorale dove, per ora, le civiche (oltre a Colautti, ci sono anche Bertossi, Berghinz e probabilmente Loris Michelini) per adesso ammiccano al centrodestra. Che allo stato attuale parrebbe (condizionale d’obbligo perché la partita di palazzo d’Aronco interseca le elezioni regionali) puntare sul leghista Pietro Fontanini. Insomma, a fine estate grande è ancora la confusione che grava sul composito schieramento che vorrebbe dare il benservito al centrosinistra, padrone indiscusso dagli inizi degli anni Novanta di una città che alle politiche vota sempre centrodestra. Sarà così anche alle comunali?