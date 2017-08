Gli eventi in programma venerdì 25 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 25 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

La quinta edizione di Blessound prenderà il via con la Natibongo Night

In Friuli Venezia Giulia ‘l’ultima festa’ dell’estate si terrà nel weekend a Blessano di Basiliano (Udine) con la nuova edizione di Blessound, il mini festival dedicato alla migliore musica alternative e indipendente italiana e internazionale, organizzato dalla Proloco ProBlessano, che proporrà tre serate di concerti (ingresso simbolico 2 euro) nella tensostruttura allestita nell’area festeggiamenti del piccolo paesino friulano. Ecco qui il programma della serata.

Fine settimana con GustoCarnia

Due appuntamenti di grande gastronomia da non perdere. Si parte da Sauris dove si terrà la quarta serata dell’itinerario gastronomico che sta coinvolgendo, una a una le vallate della Carnia. Maggiori info, qui.

‘Una riserva di stelle’ a Cornino

Tutti alla scoperta del cielo stellato d’agosto immersi nella natura incontaminata. La Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli, propone un affascinante viaggio alla scoperta dei pianeti e dell’universo. Venerdì 25 agosto, a partire dalle 20.30, sarà organizzato, in collaborazione con l’associazione Calma (Carnic association large millimeter array) di Amaro, l’evento ‘Una Riserva di Stelle’. Maggiori info, qui.

Cravero festeggia ‘Star Senjan, Antica Sagra paesana’

Conto alla rovescia per la nuova edizione di Star Senjan, Antica Sagra paesana . Ecco il programma completo, qui.

Progetto Radici a Fagagna

Una performance multimediale e trans disciplinare, in cui forme d’arte diverse si confrontano sullo stesso tema, in una forma unica, coinvolgendo il pubblico. Radici è tutto questo. Memoria. Storia. Presente. Passato. Futuro. Un progetto – sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia - targato associazione culturale Modo. Un’idea che ha preso forma grazie a un’attenta e profonda riflessione su quella che è la nostra storia, su quelle che sono, appunto, le nostre radici. A chiudere l’intenso tour, che ha toccato diverse località del Fvg, la tappa del 25 agosto, a Fagagna, alla Corte di Palazzo Pico, alle 21, con Francesco Rossi , Alan Malusà Magno , Paolo Paron , Antonio Della Marina. L’ingresso è gratuito. Maggiori informazioni: Facebook | info@associazionemodo.it |

A Udine serata di gusti esotici con ‘Vegan Shushi in Love’

Gustare una versione di sushi interamente vegetale ora è possibile. Appuntamento speciale venerdì 25 agosto da Universo Vegano. Ecco tutti i dettagli dell'evento, qui.

A Passons arriva la Fieste in Pais

Tutto pronto per la sagra nata 103 anni fa come festa di tutto il paese, nella riccorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Si svolge all'interno del parco urbano «Parco Azzurro» e i cortili della parrocchia, nell'atmosfera famigliare si propone con diversi intrattenimenti: balli con rinomate orchestre, ricca pesca di beneficenza, birreria, mostre, conferenze, intrattenimenti folkloristici, degustazione vini. Maggiori dettagli, qui.

73° anniversario dell’eccidio di Torlano

Venerdì 25 agosto ricorre il 73° anniversario dell’eccidio nazifascista di Torlano di Nimis, in cui caddero 33 vittime innocenti. Il programma completo della cerimonia si trova qui.

'In Giro Giocando – Zuiant a torzeon'

Dopo la pausa ferragostana dalla prossima settimana prosegue, con cinque nuove tappe, 'In Giro Giocando – Zuiant a torzeon', il tour del Ludobus nelle aree verdi, nei parchi e nelle piazze di Udine. Venerdì 25 nell'area verde di via Villacaccia (giochi e animazione). Come sempre tutti gli eventi si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30 e in caso di maltempo saranno dirottati al coperto nella Ludoteca comunale di via del Sale. Per informazioni: PuntoInforma (tel. 0432 1273717), Ludoteca (tel. 0432 1272677-756). Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito.

A Galleriano è tutto pronto per la Festa Paesana

Dal 25 agosto al 4 settembre appuntamento con due weekend di festa, divertimento, buon cibo e tanta musica. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulll'evento. Maggiori info, qui.

Concerti pievi

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto, la Carnia si unirà in un itinerario di dieci concerti sacri a cappella, con ospiti cori regionali, nazionali ed internazionali, con a seguire dopo ogni esibizione, una mensa condivisa per assaggi di pietanze del territorio curate da Naturalcarnia. Ecco qui il programma della giornata.

Godia, festeggia la Sagra delle patate

E’ tutto pronto per i festeggiamenti della 41ma edizione della sagra delle patate in programma dal 25 agosto al 3 settembre. Duecento volontari di ogni età cucineranno con maestria piatti a base non solo della rinomata varietà locale di patate, tra cui i celebri gnocchi lavorati a mano, ma anche di carne rigorosamente «made in Fvg» dagli allevamenti di Corte Friulana. Maggiori info, qui.

A Cussignacco continua la Sagra del Perdon di Sant Antoni

Il Comitato Festeggiamenti, grazie ai suoi collaboratori, apre le porte alla ormai storica Sagra del Perdon di Sant Antoni, punto fermo dell’estate della 'Contea' e non solo. Fino a domenica 27 agosto ricche serate piene di intrattenimenti per tutti i gusti e tutte le età. Ecco il programma completo, qui.

Risano, tutto pronto per il Perdon de Quarte d'Avost

Dal 23 al 28 agosto via ai festeggiamenti dell'evento paesano. Tutte le sere cottura delle specialità su pietra lavica, musica, giochi e tanto divertimento. Ecco qui il programma completo.