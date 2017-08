Condotta fognaria in viale Giuseppe Tullio: lavori fino al primo settembre

UDINE - E' stato definito con le ditte coinvolte nei lavori il programma per la sostituzione della condotta fognaria in viale Giuseppe Tullio-confluenza viale delle Ferriere. Venerdì 25 giugno, l'impresa fornitrice di Cafc procederà con la rimozione della pavimentazione stradale ceduta la scorsa settimana. A seguito dell'ultima video-ispezione eseguita dai tecnici è emersa infatti la necessità di sostituire la condotta partendo da circa 15 metri a valle dello scavo, visto che l'area presenta parti strutturalmente compromesse.

Lunedì 28 agosto, ultimati i lavori propedeutici, arriveranno nel cantiere tre autotreni del fornitore dei nuovi tubi di diametro rilevante (140 cm) e a questo punto l’impresa fornitrice del Consorzio inizierà a scavare e posare la nuova tubazione in calcestruzzo armato, ovvero 8 tubi di 3 metri di lunghezza ciascuno. L'intervento, risultato più articolato del previsto visto anche il rilevante diametro da sostituire, andrà avanti fino a venerdì 1 settembre quando, condizioni meteorologiche permettendo, l'operazione potrà essere conclusa e il traffico potrà ritornare a scorrere a regime. Fino a quella data, pertanto, resterà in vigore l'attuale deviazione sulla corsia opposta per il tratto di strada interessato dalle delicate operazioni. Cafc tiene a sottolineare come questo intervento rientri nelle opere di manutenzione straordinaria complessa, dal momento che l’organizzazione di un cantiere di simili proporzioni, in un periodo, fra l'altro, di chiusura delle ditte, necessariamente richiede un allestimento che deve tenere in considerazione tutti gli aspetti inerenti la sicurezza, sia degli operatori che lavorano sul campo, sia della circolazione stradale da tutelare.

«La società Cafc S.p.A. - dichiara il presidente Salvatore Benigno - si sta adoperando per ripristinare la fognatura e la strada secondo tutti i canoni di efficacia e funzionalità, essendo riuscita, nonostante il periodo di ferie delle aziende fornitrici, ad organizzare l'articolato intervento».