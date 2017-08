Sport e cultura d'eccellenza protagonisti a Friuli Doc 2017

UDINE - L’ampio programma di appuntamenti di Friuli Doc ospiterà, oltre al meglio delle proposte enogastronomiche del territorio, anche alcune personalità e realtà sportive e culturali simbolo del Friuli Venezia Giulia. Il luogo scelto per presentare al pubblico la selezione di eccellenze regionali sarà la Loggia del Lionello, magnifico esempio di gotico veneziano che accoglierà un nutrito numero di eventi e ospiti speciali. «Negli anni Friuli Doc si è confermato non solo una vetrina straordinaria delle nostre eccellenze enogastronomiche, ma anche un palcoscenico per le nostre eccellenze sportive e culturali – commenta l'assessore alle Attività Produttive e Turistiche, Alessandro Venanzi –. Da qui è nata l'idea di creare uno spazio dedicato sotto la Loggia del Lionello, luogo simbolo della città e del nostro territorio».

La Gubana

Venerdì 8 settembre appuntamento con la presentazione - curata dalla delegazione di Udine dell'Accademia Italiana della Cucina – della Gubana, il dolce dal ripieno goloso, tipico delle Valli del Natisone, la cui storia rappresenta un incontro di genti e civiltà. Sempre venerdì, ma nel pomeriggio, alle 17, sarà presentata ufficialmente la prima squadra della Union Rugby Fvg, che militerà nel prossimo campionato nazionale di serie A. È previsto anche un incontro testimonianza con Davide Giozet, il campione della nazionale Italiana di Wheelchair Rugby, sul tema ‘Rugby: Solidarietà e Riscatto’. L’appuntamento sarà anche l’occasione per promuovere la quarta edizione del torneo ‘Il Giorno degli Angeli’, che si terrà il 9 settembre presso il campo di rugby ‘Otello Gerli’ di Udine, giocato fra squadre del massimo campionato italiano, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica del neuroblastoma, una forma di tumore che colpisce i bambini spesso con esiti mortali.

Presentazione ufficiale della prima squadra della APU Gsa Udine

Sabato 9 settembre sarà il turno di un evento particolarmente atteso a Friuli Doc: la presentazione ufficiale della prima squadra della APU Gsa Udine e di tutto lo staff. I tifosi e simpatizzanti della squadra udinese, militante in serie A2 del campionato italiano di basket, sono attesi alle 11 alla Loggia del Lionello per la presentazione ufficiale dei giocatori e del team tecnico al completo per la stagione 2017/2018.

Libri

Alle 15.30 sarà presentato il libro di racconti a carattere noir-gastronomico, ‘La Cucina del Delitto’ scritto da Floreana Nativo, edito da Panda edizioni. Il cibo e la morte sono il filo conduttore di questo libro con un finale a sorpresa: quindici ricette da gustare alla fine dei racconti. L'autrice Floreana Nativo colloquierà con il giornalista Andrea Joime.

‘Premio Eccellenza Friuli Doc 2017’

Alle 17.30 del pomeriggio di sabato, la Loggia del Lionello sarà, invece, l’elegante cornice per la consegna del ‘Premio Eccellenza Friuli Doc 2017’. Tra i premiati ci saranno Nives Meroi e il marito Romano Benet, la coppia di alpinisti di Tarvisio che ha scalato tutte le montagne più alte del pianeta. Simbolo dell’eccellenza sportiva made in Friuli, durante lo scorso mese di maggio, hanno conquistato la cima dell'Annapurna, in Nepal, l’ultimo dei 14 ottomila della terra che mancava alla loro collezione di imprese senza ossigeno supplementare e senza ausilio di portatori d'alta quota. La coppia racconterà le proprie imprese a partire dal primo ottomila, il Nanga Parbat con ricordi e immagini delle loro straordinarie imprese. Sempre sabato, alle 19, sarà insignito del ‘Premio Eccellenza Friuli Doc 2017’ Franco Causio, l’ex calciatore, soprannominato Barone per l’eleganza e la padronanza tecnica, che arrivò all’Udinese nel 1981. Il riconoscimento sarà consegnato nel corso di una chiacchierata informale con Bruno Pizzul, l’amatissima voce narrante del calcio italiano in Rai, nel corso della quale si parlerà di vita e di storia del calcio ricordando i momenti memorabili come quando la Nazionale italiana vinse con Franco Causio la Coppa del Mondo nel lontano 1982, 35 anni fa.

‘Le Guide ai sapori e ai piaceri’

Domenica 10 settembre si comincerà alle 11 con ‘Le Guide ai sapori e ai piaceri’ di Repubblica che arriveranno in Friuli Venezia Giulia con una seconda edizione dedicata alla regione, alle sue eccellenze enogastronomiche e alle sue tradizioni. Il direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa, presenterà il volume ‘Friuli Venezia Giulia. Guida ai sapori e ai piaceri della regione 2018’, un viaggio che presenta una terra ricca di tesori attraverso il cibo, i prodotti tipici e il vino, ma non solo.

L'improvviso imprevisto

Alle 17, invece, gli allievi attori della Civica Accademia d'Arte Drammatica ‘Nico Pepe’ presenteranno L'improvviso imprevisto, un canovaccio originale di Commedia dell'Arte con la regia e la drammaturgia del direttore della Pepe Claudio de Maglio, di cui saranno protagonisti gli allievi del secondo anno di corso della Civica Accademia d'Arte Drammatica. La partecipazione è gratuita.