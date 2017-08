A Udine torna la Maratonina Internazionale

UDINE - Si avvicina l’appuntamento con la 18ma edizione della Maratonina Internazionale Città di Udine che partirà domenica 17 settembre. Si parte da Cividale del Friuli e si arriva nella centralissima piazza Libertà di Udine. Da sabato 16 settembre si festeggia con tanti eventi collaterali legati allo sport: dalla Staffetta Scuole, alla Minirun, alla Corsa con il Cane. Domenica gara competitiva (da Cividale) e StraUdine non competitiva aperta a tutti. Per tutto il fine settimana la città vi accoglierà con eventi dedicati allo sport, al benessere e alle famiglie. L’Associazione Maratonina Udinese, costituitasi nell’anno 2002, da diversi anni è promotrice e organizzatrice della Maratonina, evento sportivo che richiama in città atleti di caratura internazionale, atleti amatori e semplici appassionati, per misurarsi su di uno dei percorsi più veloci del pianeta. Ma, Maratonina Udinese, proprio per amore della corsa e dell’atletica, non è solo questo.



La MiniRun

Pensata per i più piccoli, la MiniRun Despar è ormai un appuntamento fisso per tutti i podisti in erba che desiderano avvicinarsi ad uno sport semplice e nobile come la corsa: famiglie intere, bambini, mamme col passeggino e papà che accompagnano i loro bambini si troveranno tutti assieme al via da piazza Libertà alle 16 di sabato 16 settembre. Despar Nordest fornisce agli atleti la maglietta tecnica personalizzata e la merenda a fine gara; per tutti c’è anche la medaglia e un peluche della Trudi in omaggio. Iscrizioni dal 7 al 10 settembre (Friuli Doc) nel gazebo in via Savorgnana, angolo via Stringher, dall’11 settembre a un’ora prima della gara nel gazebo di piazzetta Lionello.

Con gli amici a quattro zampe

Giunta alla dodicesima edizione, la Corsa con il cane Schesir è ormai un appuntamento fisso nel weekend dedicato alla Maratonina: centinaia di cani di tutte le taglie sfrecciano sabato pomeriggio alle 16.45 per le vie del centro accompagnati dai loro padroni. Anche quest’anno correranno assieme a noi i bellissimi husky della Scuola Internazionale Mushing di Tarvisio! Per tutti gli iscritti pettorale, maglietta e gadget di Miky Mouse per il vostro amico a quattro zampe. Sarà possibile iscriversi alla Corsa con il cane e alla StraUdine durante Friuli Doc (7-10 settembre) nel gazebo in via Savorgnana – angolo via Stringher e dall’11 settembre fino ad un’ora prima delle varie gare presso il gazebo della Maratonina situato in piazzetta Lionello. Iscrizioni per la Maratonina on line su Enternow oppure direttamente via mail a iscrizioni@maratoninadiudine.it indicando che siete interessati al pacchetto hotel + Iscrizione. Per informazioni: www.maratoninadiudine.it.