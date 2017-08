Pagella non solo rock: seconda serata con una doppia esibizione

UDINE - Seconda serata per l'edizione 2017 di ‘Pagella non solo Rock’, l’attesissimo concorso musicale per giovani band friulane. L'appuntamento è per sabato 26 agosto dalle 20 nel locale La Girada di via Baldissera con le esibizioni dei Mad Funk, un giovanissimo duo rap accompagnato da un dj, e di Bruno e la Resistenza, un gruppo indie rap udinese. La serata terminerà con una jam session che lascerà spazio all’improvvisazione.

Un po’ di storia

Pagella non solo rock da circa vent’anni offre ai musicisti di Udine e provincia la possibilità di esibirsi su un palcoscenico e vivere l’esperienza della musica dal vivo. Nato come concorso destinato ai gruppi emergenti della città, dal 2016 l'evento si è trasformato in una rassegna itinerante che coinvolge anche i locali della città. L'iniziativa è realizzata dalle Officine Giovani del Comune di Udine. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: Officine Giovani (tel. 0432-541975 officinegiovani@gmail.com).