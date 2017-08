Hollywoodland: weekend nel segno della grande fantascienza d’autore

UDINE – È nel segno della grande fantascienza d’autore la chiusura di Hollywoodland, rassegna ad alto tasso di divertimento e di adrenalina! Dal 25 al 28 agosto alle 21.20 torna al Visionario una delle saghe più famose del cinema: The War - Il pianeta delle scimmie! Questo nuovo capitolo è anche il suo Vietnam: un «Apocalypse Now» suggestivo e dominato dall’umanità degli effetti speciali, mai così vicini all’essenza dei personaggi.

La trama

Un esperimento scientifico diede origine ad una specie di scimmie intelligenti e a un virus che quasi distrusse la razza umana. Le scimmie continuavano a crescere nei boschi fino a quando furono scoperte da un gruppo di sopravvissuti. I coloni e le scimmie lottarono per coesistere, ma la fragile pace fu distrutta da Koba, una scimmia che voleva vendicarsi sui suoi ex aguzzini. Cesare, il capo delle scimmie, tentò di ripristinare l'ordine, ma non c'era modo di fermare i combattimenti. I coloni continuano a mandare richieste d'aiuto e il segnale è stato ricevuto da una base militare. In risposta una divisione da combattimento, guidata da un pluridecorato colonnello, viene inviata ad unirsi allo scontro. Cesare e le scimmie si ritirano nei boschi, ma le forze umane li inseguono, determinate a distruggerle una volta per tutte. La Guerra continua.

Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’Estate, consultare il sito, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.