‘I just desire to touch the sky’:nuova mostra al Parco naturale delle Prealpi Giulie

RESIA - Sarà inaugurata venerdì 25 agosto alle 18.30 la mostra fotografica dal titolo ‘I just desire to touch the sky’, organizzata dal Parco naturale delle Prealpi Giulie in collaborazione con il Comune di Resia e il locale Ecomuseo. L’esposizione presenta in modo eterogeneo le opere di un fotografo amatoriale residente in Valle, Matteo Rotta.

Le opere

Le fotografie infatti sono sia in bianco e nero sia a colori e riguardano tanto il territorio di Resia interessato dall’area protetta quanto momenti di vita quotidiana colti dall'autore in varie città. Attraverso immagini di strada, di paesaggio e reportage Rotta esplora la natura, eterna e senza tempo, contrapposta alla vita quotidiana dell'uomo, che spesso trascura la brevità della propria presenza sulla Terra e del suo legame con essa. Uno specifico spazio è anche destinato a suggestive immagini dell'ultima edizione del tradizionale Carnevale Resiano. L’apertura verrà conclusa da un momento conviviale. La mostra sarà visitabile fino al 20 settembre negli orari di apertura del Centro Visite, ovvero tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

