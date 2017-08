Festival Nei Suoni dei Luoghi arriva ad Aiello

AIELLO DEL FRIULI - Appuntamento ad Aiello del Friuli, sabato 26 agosto per il prossimo concerto del Festival Nei Suoni dei Luoghi, organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle BCC del Fvg, il sostegno della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Friuli e dei Comuni partecipanti. Protagonista della serata il Big Bassoon Project che si esibirà alle 21 nel Cortile delle Meridiane, via Petrarca 1 (in caso di mal tempo: Sala Civica, via Battisti 27).

Una visita guidata gratuita

Prima del concerto, alle 19.15 ci sarà una visita guidata gratuita a cura del Circolo Culturale Nevarca, condotta da Aurelio Pantanali, tra i «fondatori» del Paese delle Meridiane, con partenza dal Cortile delle Meridiane, che proporrà un insolito itinerario alla scoperta degli antichi orologi solari che hanno segnato il tempo dei nostri antenati e che tuttora ad Aiello del Friuli ornano le facciate di decine e decine di case.

Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org