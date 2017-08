Easy – Un viaggio facile facile: il road movie più divertente della stagione arriva in anteprima in Fvg

UDINE - Presentato in concorso al 70° Festival di Locarno – tre proiezioni ufficiali sold out e una straordinaria proiezione extra! –, arriva finalmente nelle sale italiane giovedì 31 agosto, distribuito dalla Tucker Film, Easy – Un viaggio facile facile, l’opera prima del regista Andrea Magnani. Un insolito e divertente road movie che, spaziando tra Italia e Ucraina, schiera Nicola Nocella (Nastro d’argento per Il figlio più piccolo), Barbara Bouchet e Libero De Rienzo.



Le tappe

Il regista e il protagonista lo presenteranno in anteprima al pubblico del Friuli Venezia Giulia, con un mini tour che inizierà sabato 26 agosto alle 21.15 al Cinema in Spiaggia di Lignano Sabbiadoro. Martedì 29 agosto Magnani e Nocella saranno al cinema Ariston di Trieste (ore 21.00), mentre mercoledì 30 incontreranno il pubblico pordenonese di Cinemazero (al Cinema sotto le Stelle in Piazzetta Calderari alle 21) e al Visionario di Udine (al termine della proiezione delle 21).



Di cosa si tratta

Easy, prodotto dalla Fresh Production (Ucraina) assieme alle italiane Pilgrim e Bartlebyfilm (con il contributo di Mibact, del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e della Ukrainian State Film Agency), ruota attorno a Isidoro, detto appunto Easy: 35 anni, molti chili di troppo e una bella depressione. Vive con la madre e passa il tempo davanti alla Playstation. Giornate lente, immobili, spese ingozzandosi di psicofarmaci e meditando (più o meno convintamente) il suicidio. Poi, però, qualcosa cambia: il fratello gli chiede di riportare a casa lo sfortunato operaio Taras, morto per un incidente sul lavoro, trasportando la sua bara fino in Ucraina. Niente di complicato, sulla carta, ma Isidoro è Isidoro e un lungo viaggio attraverso i Carpazi può rivelarsi davvero insidioso. Soprattutto alla guida di un carro funebre.