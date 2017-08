A Lateis di Sauris «Bontà in Tavola La Festa dei piccoli frutti»

SAURIS – Una due giorni dedicata ai piccoli frutti con menù a base di frutti di bosco presso i ristoranti del paese: l’Albergo Ristorante Riglarhaus, Ristorante Maanja e Meublè Pa' Krhaizar. Ecco il programma: sabato 26 agosto alle 10 apertura del mercatino agroalimentare, alle 10.30 visita guidata alla scoperta dei piccoli frutti presso l'Azienda Agricola Domini (info e prenotazioni 329 4195850 Albert), alle 11 «Tendenza salato Piccoli frutti per grandi piatti» contest di qb per food blogger, alle 11.30 Angolo Pro Loco Sauris Zahre: stuzzichini ed aperitivi speciali; alle 12 pranzo con menù a base di piccoli frutti presso i ristoranti Riglarhaus e Meublé Pa’ Krhaizar, alle 15.30 Cooking Competition per appassionati di cucina «Il miglior dolce con i Piccoli Frutti», premiazione a cura di una giuria selezionata, alle 18.30 «Apertivi…amo» presso l’Angolo Pro Loco Sauris Zahre. Durante la giornata, in occasione della manifestazione, l’Azienda Agricola Domini rimarrà aperta per le visite su prenotazione.

La seconda giornata

Domenica 27 agosto alle 10 apertura del mercatino agroalimentare, alle 10.30 visita guidata alla scoperta dei piccoli frutti presso l'Azieda Agricola Domini (info e prenotazioni 329 4195850 Albert), alle 11.30 all'angolo Pro Loco Sauris Zahre stuzzichini ed apertivi speciali, alle 12 pranzo con menù a base di piccoli frutti presso i ristoranti Riglarhaus e Meublé Pa’ Krhaizar, alle 15 Geaber in khobas. Cavoli cappucci e Khraut a Sauris Zahre, alle 18.30 «Apertivi…amo» nell’angolo Pro Loco Sauris Zahre. Durante la giornata, in occasione della manifestazione, l’Azienda Agricola Domini rimarrà aperta per le visite su prenotazione. Nel fine settimana il Borgo dello Sport e del Benessere in loc. Treinkhe / Velt offrirà trattamenti di cosmesi naturale con l’impiego di piccoli frutti. Per informazioni: www.sauris.org.