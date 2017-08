Gli eventi in programma sabato 26 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 26 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

A Lateis di Sauris «Bontà in Tavola La Festa dei piccoli frutti»

Una due giorni dedicata ai piccoli frutti con menù a base di frutti di bosco presso i ristoranti del paese: l’Albergo Ristorante Riglarhaus, Ristorante Maanja e Meublè Pa' Krhaizar. Ecco qui il programma della giornata.

53° Rally del Friuli Venezia Giulia

Il 53° Rally del Friuli Venezia Giulia, in programma per il 25 e 26 agosto, sta esaurendo il classico conto alla rovescia per sentire accendere i motori, per far assistere a due giornate di grande sport e di spettacolo, con la classica commistione di vetture moderne e storiche. Maggiori info, qui.

Gran finale del No Borders 2017

Per la prima volta nella sua storia il festival, sabato 26 agosto, approderà in Val Bartolo a Camporosso con i concerti del rapper carnico Doro Gjat e dei mitici Playa Desnuda, due tra le realtà più affermate e apprezzate della scena musicale friulana. Maggiori info, qui.

Pagella non solo rock: seconda serata con una doppia esibizione

Seconda serata per l'edizione 2017 di ‘Pagella non solo Rock’, l’attesissimo concorso musicale per giovani band friulane. L'appuntamento è per sabato 26 agosto dalle 20 nel locale La Girada di via Baldissera con le esibizioni dei Mad Funk, un giovanissimo duo rap accompagnato da un dj, e di Bruno e la Resistenza, un gruppo indie rap udinese. La serata terminerà con una jam session che lascerà spazio all’improvvisazione.

Baggi in consolle al Mr Charlie per ‘Mtv Up’

Al Mr Charlie arriva ‘Mtv Up by InVibe ViaggiEvento - Official Party’: per la prima volta a Lignano, sabato 26 agosto, dalle 23.30, sbarca il Brand mondiale MTV. Il coloratissimo ed energizzante tour di MTV UP arriva con un’esplosione di colori, animazione a tema e tantissimi gadget. Maggiori info, qui.

Tarvisio, tutto pronto per ‘Baite Aperte in Val Bartolo’

Torna Baite aperte in Val Bartolo, una due giorni dedicata alla natura, alla scoperta di antichi sapori, all'allegria della musica della tradizione, alla compagnia di parenti e amici e all'ospitalità della gente di montagna. Appuntamento il 26 e il 27 agosto.

Il GLB Sound Jazz Festival ritorna a San Giorgio di Nogaro

GLB Sound Jazz festival ritorna a San Giorgio di Nogaro. Lo fa anche con delle splendide anteprime nel mese di agosto: il 26 agosto al Città Fiera di Torreano di Martignacco con Chiara di Gleria e Mattia Romano in duo. Un appuntamento nel quale già si potrà assaporare la qualità della proposta musicale scelta per il suo pubblico.

LeLe Battista in concerto a Terenzano

Sul palco, assieme all’autore, cantante, musicista e produttore, ci saranno anche gli Ottodix che si esibiranno con percussioni, tastiere, chitarra , voce e suggestivi visuals tra scienza e arti visive. Maggiori info, qui.

Cravero festeggia ‘Star Senjan, Antica Sagra paesana’

Conto alla rovescia per la nuova edizione di Star Senjan, Antica Sagra paesana . Ecco il programma completo, qui.

A Passons arriva la Fieste in Pais

Tutto pronto per la sagra nata 103 anni fa come festa di tutto il paese, nella riccorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Si svolge all'interno del parco urbano «Parco Azzurro» e i cortili della parrocchia, nell'atmosfera famigliare si propone con diversi intrattenimenti: balli con rinomate orchestre, ricca pesca di beneficenza, birreria, mostre, conferenze, intrattenimenti folkloristici, degustazione vini. Maggiori dettagli, qui.

Parole in rifugio

Con l’ultimo weekend di agosto prendono il via le iniziative di Parole in rifugio, la rassegna di Assorifugi curata da Luciano Santin e dedicata alle letture, alla recitazione allo spettacolo raccontato in rifugio. Il tema portante dei due eventi in programma è quello della Grande Guerra. Si comincia sabato 26 agosto alle 17 al Rifugio Divisione Julia di Sella Nevea con il reading di Massimo Somaglino dal titolo La strategia della volpe.

Musica in villa 2017: Alxander Balanescu a Fraforeano

Concerto del violinista Alxander Balanescu a Fraforeano di Ronchis. Nella scenografica cornice di villa De Asarta Kechler sabato 26 agosto, alle 21, il visionario violinista romeno eseguirà la Seconda Partitura per Violino Solo in Re minore BWV 1004 di Bach e alcune sue creazioni contemporanee. Ingresso libero. Il concerto fa parte del programma Musica in villa 2017.Maggiori info, qui.

La quinta edizione di Blessound prenderà il via con la Natibongo Night

In Friuli Venezia Giulia ‘l’ultima festa’ dell’estate si terrà nel weekend a Blessano di Basiliano (Udine) con la nuova edizione di Blessound, il mini festival dedicato alla migliore musica alternative e indipendente italiana e internazionale, organizzato dalla Proloco ProBlessano, che proporrà tre serate di concerti (ingresso simbolico 2 euro) nella tensostruttura allestita nell’area festeggiamenti del piccolo paesino friulano. Ecco qui il programma della serata.

A Galleriano è tutto pronto per la Festa Paesana

Dal 25 agosto al 4 settembre appuntamento con due weekend di festa, divertimento, buon cibo e tanta musica. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulll'evento. Maggiori info, qui.

Concerti nelle Pievi

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto, la Carnia si unirà in un itinerario di dieci concerti sacri a cappella, con ospiti cori regionali, nazionali ed internazionali, con a seguire dopo ogni esibizione, una mensa condivisa per assaggi di pietanze del territorio curate da Naturalcarnia. Ecco qui il programma della giornata.

Godia, festeggia la Sagra delle patate

E’ tutto pronto per i festeggiamenti della 41ma edizione della sagra delle patate in programma dal 25 agosto al 3 settembre. Duecento volontari di ogni età cucineranno con maestria piatti a base non solo della rinomata varietà locale di patate, tra cui i celebri gnocchi lavorati a mano, ma anche di carne rigorosamente «made in Fvg» dagli allevamenti di Corte Friulana. Maggiori info, qui.

A Cussignacco continuala Sagra del Perdon di Sant Antoni

Il Comitato Festeggiamenti, grazie ai suoi collaboratori, apre le porte alla ormai storica Sagra del Perdon di Sant Antoni, punto fermo dell’estate della 'Contea' e non solo. Fino a domenica 27 agosto ricche serate piene di intrattenimenti per tutti i gusti e tutte le età. Ecco il programma completo, qui.

Risano, tutto pronto per il Perdon de Quarte d'Avost

Dal 23 al 28 agosto via ai festeggiamenti dell'evento paesano. Tutte le sere cottura delle specialità su pietra lavica, musica, giochi e tanto divertimento. Ecco qui il programma completo.

Concorso di bellezza

Si terranno sabato 26 agosto, dalle 21, nella bellissima piazza SS Cosma e Damiano (a Ciconicco di Fagagna) le finali regionali di Mister Italia e Una Ragazza per il Cinema, i 30 concorrenti arriveranno da tutto il nord est e sono stati selezionati durante il tour estivo dall'Agenzia Astol Models esclusivista dei marchi. www.concorsomisteritalia.it www.unaragazzaperilcinema.eu

Festival Nei Suoni dei Luoghi arriva ad Aiello

Appuntamento ad Aiello del Friuli, sabato 26 agosto per il prossimo concerto del Festival Nei Suoni dei Luoghi. Protagonista della serata il Big Bassoon Project che si esibirà alle ora 21 nel Cortile delle Meridiane, via Petrarca 1 (in caso di mal tempo: Sala Civica, via Battisti 27). Maggiori info, qui.