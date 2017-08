Majano: i migranti ospitati in canonica saranno 6 e non 15

UDINE - Saranno 6 e non 15 i richiedenti asilo ospitati nella canonica di Majano. La decisione è stata presa giovedì sera nel corso del vertice, in Comune, tra sindaco, vicesindaco, assessori, consiglieri comunali, rappresentanti della frazione di Comerzo, il direttore della Caritas dell’Arcidiocesi di Udine, don Gloazzo, le forze dell’ordine e naturalmente il parroco di Majano, don Emmanuel, finito nel mirino della protesta sfociata in un presidio organizzato dalla Lega e da alcuni appartenenti a Fiamma Nazionale e Fratelli d’Italia. Vicenda dunque archiviata, anche se gli strascichi polemici non mancheranno.

La posizione della parrocchia

A scatenare la protesta, che in alcuni suoi aspetti è stata a metà tra il grottesco e l’esecrabile, visto che all’esterno del municipio è comparso anche un forcone, era stata la notizia che a occupare la canonica sarebbero stati i richiedenti asilo e non una famiglia bisognosa di Majano. Era stata la Lega Nord a sollevare la questione in Consiglio chiedendo appunto che la destinazione d’uso del fabbricato fosse messo a disposizione di indigenti locali. Tuttavia, la canonica non è una struttura di pertinenza comunale ma della parrocchia che l’aveva data in concessione d’uso per dieci anni alla Caritas. Insomma, una vicenda che ripropone da un lato l’incipiente protesta di quanti pretendono che i beneficiari degli aiuti siano in primis gli italiani, e dall’altro la mancanza di comunicazione e informazione reale. «Da più parti – si legge in un comunicato della parrocchia S. Maria Assunta di Comerzo - si è detto che è mancata l’informazione nei confronti della comunità rispetto alle intenzioni di utilizzo della canonica. Niente di più falso. In data 23 dicembre 2016 a tutte le famiglie di Comerzo, Tiveriacco e Ponteledra è stata inviata una lettera a firma del parroco e del Consiglio Pastorale ed Economico in cui si dava conto, in maniera dettagliata, della situazione dell’immobile, e delle diverse opzioni possibili per il suo impiego, tra queste anche l’accoglienza di migranti. Ma, soprattutto, nella stessa lettera si invitava la cittadinanza a un’assemblea pubblica che si è tenuta mercoledì 11 gennaio 2017 nel Santuario di Comerzo e nel corso della quale è stato deciso di avviare le procedure per mettere a disposizione della Caritas diocesana la canonica. Quindi si è agito con il massimo della trasparenza e della condivisione».

Le sorti della famiglia sfrattata

Per quanto riguarda la questione della famiglia majanese a cui il cui il parroco avrebbe negato la possibilità di usufruire della canonica, la stessa parrocchia precisa che «la raccomandata di cui si è scritto su alcuni giornali è sì stata inviata il 9 agosto, ma è stata recapitata soltanto il 21 agosto. Va aggiunto inoltre che a fronte di una precedente richiesta verbale, avanzata all’inizio di luglio, altre possibili soluzioni erano state prospettate, ma che la famiglia in questione ha scartato a priori. A prescindere da ciò – si legge ancora - sarebbe stato comunque impossibile per il parroco disporre dell’immobile perché, a seguito delle decisioni prese nell’assemblea dell’11 gennaio 2017, la canonica è stata concessa alla Caritas diocesana di Udine con un contratto di comodato decennale, sottoscritto in data 19 aprile 2017. Inoltre, la ristrutturazione, è avvenuta proprio a seguito di tale contratto e a carico della Caritas diocesana». Infine, la famiglia sfrattata sarà presa in carico dal Comune di Majano, come è stato ribadito anche giovedì sera nel corso del vertice.