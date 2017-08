Stalker arrestato in Val Resia dopo aver aggredito i carabinieri

RESIA - I carabinieri della stazione di Pontebba hanno sorpreso un 57enne della Val Resia mentre tentava di introdursi nella proprietà dell'ex moglie. L'uomo, nonostante fosse il destinatario di un divieto di avvicinamento all'abitazione della ex compagna, ha tentato comunque di introdursi in casa giovedì verso mezzanotte, ma è stato scoperto. La donna ha allertato i carabinieri. Il 57enne ha provato a scappare nascondendosi nel bosco.

I militari dell'Arma, però, hanno atteso pazientemente e dopo più di un'ora l'uomo si è ripresentato dalla parti dell'ex moglie. A quel punto il 57enne, vistosi braccato, ha perso la testa e ha aggredito i carabinieri procurando a uno di loro ferite guaribili con una prognosi di 5 giorni. L'uomo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni.



Dopo aver trascorso una notte in carcere, è stato processato per direttissima, e condannato a 4 mesi e 15 giorni, pena sospesa.