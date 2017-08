Passeggiata a cavallo nelle campagne di Pradamano

PRADAMANO - Siete mai stati a cavallo? Di sicuro è un’esperienza curiosa e basta poco per rimanerne affascinati.

In cosa consiste

Dal martedì al sabato (dalle 10, il pomeriggio al martedì e al venerdì alle 17.30), a Pradamano, visitait.it propone proprio delle passeggiate a cavallo: si inizia con la spiegazione dei comandi base e postura in sella (monta inglese). Qualche minuto di pratica nel ring di allenamento e poi avrà inizio la passeggiata trekking. Questa attività è disponibile sia per principianti sia per chi ha già esperienza equestre (ragazzi dai 14 anni in su). Delle splendide ore da passare a cavallo per la campagna fino a raggiungere il torrente e ripartire verso il maneggio. Un’ottima occasione per un pomeriggio in compagnia di questo splendido animale. Consigliata come idea regalo o weekend famiglia. L’istruttore seguirà tutto fornendo le informazioni e le indicazioni necessarie. Inclusa nell’attività l’assicurazione completa giornaliera e tutto l’equipaggiamento e i finimenti previsti. Si consiglia abbigliamento comodo adatto alla stagione. Richiesti pantaloni lunghi. Date e orari delle uscite potranno essere programmate di volta in volta assieme all’istruttore.