Gli eventi in programma domenica 27 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 27 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Alla Casa delle Farfalle una giornata all’insegna delle tradizioni del continente africano

Domenica 27 agosto, nel giardino adiacente alla Casa delle farfalle, una grande festa con canti, balli e cibi del grande continente africano. Durante tutta la giornata sarà presente un punto informativo dell'associazione Time for Africa, per conoscere chi sono, cosa fanno e come possiamo aiutarli. Tutti i dettagli, sono disponibili qui.

Tarvisio, tutto pronto per ‘Baite Aperte in Val Bartolo’

Torna Baite aperte in Val Bartolo, una due giorni dedicata alla natura, alla scoperta di antichi sapori, all'allegria della musica della tradizione, alla compagnia di parenti e amici e all'ospitalità della gente di montagna. Appuntamento il 26 e il 27 agosto.

Sky-Race delle Dolomiti Friulane

Domenica 27 agosto 2017, a Forni di Sopra, si disputerà la 13^ edizione della Sky-Race delle Dolomiti Friulane. Una gara di corsa in montagna che si svolge interamente nel territorio dell'omonimo Parco Naturale in un ambiente riconosciuto dall'Unesco come patrimonio universale dell'umanità. Maggiori dettagli, qui.

A Lateis di Sauris «Bontà in Tavola La Festa dei piccoli frutti»

Una due giorni dedicata ai piccoli frutti con menù a base di frutti di bosco presso i ristoranti del paese: l’Albergo Ristorante Riglarhaus, Ristorante Maanja e Meublè Pa' Krhaizar. Ecco qui il programma della giornata.

Cravero festeggia ‘Star Senjan, Antica Sagra paesana’

Conto alla rovescia per la nuova edizione di Star Senjan, Antica Sagra paesana . Ecco il programma completo, qui.

A Passons arriva la Fieste in Pais

Tutto pronto per la sagra nata 103 anni fa come festa di tutto il paese, nella riccorrenza del 8 settembre Natività di Maria. Si svolge all'interno del parco urbano «Parco Azzurro» e i cortili della parrocchia, nell'atmosfera famigliare si propone con diversi intrattenimenti: balli con rinomate orchestre, ricca pesca di beneficenza, birreria, mostre, conferenze, intrattenimenti folkloristici, degustazione vini. Maggiori dettagli, qui.

Note in Rifugio

Il secondo appuntamento di Note in Rifugio è per domenica 27 agosto alle 21 al Rifugio Som Picol di Forni di Sopra, vicino alle piste del Varmost. Qui avrà luogo lo spettacolo Canti dalla notte d’Europa. Un epicedio per la Grande Guerra con Marzia Postogna, Nicolò Ceriani e Cristina Santin.

Cerimonia a Ledis

Domenica 27 agosto a Ledis (Gemona del Friuli) si terrà la cerimonia in ricordo dei 53 gemonesi caduti nella Lotta di Liberazione. Il programma completo della cerimonia si trova qui.

CrisMa Duo concerto Là di Mariute

A cena (il 27 agosto dalle 20.30) con CrisMa Duo, nella splendida cornice del cortile friulano del ristorante Là di Mariute a Coderno. Musiche per viola e pianoforte faranno da sfondo alla serata. Per prenotazioni: 0432 915278

La quinta edizione di Blessound prenderà il via con la Natibongo Night

In Friuli Venezia Giulia ‘l’ultima festa’ dell’estate si terrà nel weekend a Blessano di Basiliano (Udine) con la nuova edizione di Blessound, il mini festival dedicato alla migliore musica alternative e indipendente italiana e internazionale, organizzato dalla Proloco ProBlessano, che proporrà tre serate di concerti (ingresso simbolico 2 euro) nella tensostruttura allestita nell’area festeggiamenti del piccolo paesino friulano. Ecco qui il programma della serata.

A Galleriano è tutto pronto per la Festa Paesana

Dal 25 agosto al 4 settembre appuntamento con due weekend di festa, divertimento, buon cibo e tanta musica. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulll'evento. Maggiori info, qui.

Concerti nelle Pievi

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto, la Carnia si unirà in un itinerario di dieci concerti sacri a cappella, con ospiti cori regionali, nazionali ed internazionali, con a seguire dopo ogni esibizione, una mensa condivisa per assaggi di pietanze del territorio curate da Naturalcarnia. Ecco qui il programma della giornata.

Godia, festeggia la Sagra delle patate

E’ tutto pronto per i festeggiamenti della 41ma edizione della sagra delle patate in programma dal 25 agosto al 3 settembre. Duecento volontari di ogni età cucineranno con maestria piatti a base non solo della rinomata varietà locale di patate, tra cui i celebri gnocchi lavorati a mano, ma anche di carne rigorosamente «made in Fvg» dagli allevamenti di Corte Friulana. Maggiori info, qui.

A Cussignacco continua la Sagra del Perdon di Sant Antoni

Il Comitato Festeggiamenti, grazie ai suoi collaboratori, apre le porte alla ormai storica Sagra del Perdon di Sant Antoni, punto fermo dell’estate della 'Contea' e non solo. Fino a domenica 27 agosto ricche serate piene di intrattenimenti per tutti i gusti e tutte le età. Ecco il programma completo, qui.

Risano, tutto pronto per il Perdon de Quarte d'Avost

Dal 23 al 28 agosto via ai festeggiamenti dell'evento paesano. Tutte le sere cottura delle specialità su pietra lavica, musica, giochi e tanto divertimento. Ecco qui il programma completo.