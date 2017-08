Investe un ciclista: pirata della strada si consegna alla Polizia

SAN DANIELE – Lo scorso 17 agosto un ciclista 32enne di Rive D’Arcano è stato investito da un’auto lungo la strada provinciale 5, all’altezza di San Daniele del Friuli (nonostante indossasse un giubbetto rinfrangente e la bici fosse munita di luci anteriori e posteriori). La persona a bordo della vettura, però, non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita, lasciando il ciclista a terra. Sono così cominciate le indagini della Polizia stradale di Amaro, accorsa sul luogo dell’incidente per i rilievi. Solo qualche giorno dopo, il la trentenne che era alla guida dell’auto, ha deciso di costituirsi, presentandosi alla Polizia e collaborando nella ricostruzione dei fatti.



Ecco cosa rischia chi non si ferma

Un episodio che ha spinto la Polizia stradale a ricordare come le norme per chi provoca un incidente e non si ferma a prestare soccorso siano molto severe. «La legge attualmente in vigore – spiega una nota della Polizia – ha una funzione soprattutto deterrente, poiché condanna con forza comportamenti particolarmente irresponsabili e socialmente pericolosi, che mettono a repentaglio la vita e l’integrità fisica delle persone Si rammenta che se vengono provocate lesioni superiori a 40 giorni è prevista la reclusione fino a tre anni, sempre che non ricorrano situazioni aggravate quali la guida in stato d’ebbrezza o condotte di guida particolarmente pericolose. Nel caso in cui però il conducente non si fermi, la legge prevede la reclusione fino a un massimo di cinque anni e in ogni caso, non potrà essere inferiore a tre anni».

I consigli della Polizia

Oltre al rilievo penale di cui si è fatta menzione, non bisogna dimenticare le ricadute sulla patente. Questa verrà immediatamente sospesa dal Prefetto fino a cinque anni e poi, al termine del processo, verrà revocata dal giudice, con tempi particolarmente lunghi per riottenerne una nuova. «Pertanto quando si incorre in un incidente stradale – conclude la Polizia – non bisogna farsi prendere dal panico, ma la prima cosa da fare è accertare se ci sono feriti, eventualmente contattare il 112 per attivare tempestivamente i soccorsi, segnalare gli eventuali ostacoli per evitare che altre persone si facciano male e informare le forze di Polizia al fine di poter meglio chiarire la dinamica dei fatti».