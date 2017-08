Favij e Matt&Bise sbarcano al Terminal Nord

UDINE - Dopo il maxi successo dei Mates che hanno movimentato 5.000 appassionati lo scorso gennaio in un’unica data, ritornano due appuntamenti per il popolo di Youtube. Domenica 3 settembre e sabato 9 settembre al Parco Terminal Nord sbarcano i famosi Youtuber Favij e Matt&Bise.

Il 3 settembre

Si parte domenica 3 dalle 16 con Lorenzo Ostuni, in arte Favij, il re di Youtube più cliccato d’Italia con più di un milione e seicentomila iscritti al canale e 450 milioni di visualizzazioni in 3 anni di attività. Protagonista di un album di figurine e già presente anche sul grande schermo nel film ‘Game Therapy’. Favij incontrerà al Parco Terminal Nord tutti i suoi fans muniti di pass.

Il 9 settembre

Il secondo appuntamento è sabato 9 settembre dalle 16 con Matteo Pelusi e Valentino Bisegna, in arte Matt & Bise. Accomunati dalla passione per i video e la comicità demenziale decidono di collaborare nella realizzazione di vari format, sia per YouTube che per Facebook. Hanno realizzato uno dei video più virali del proprio canale YouTube con la partecipazione di Enzo Iacchetti, ‘Il Ballo di Balo’ finito tra i trend topic di Twitter e la loro parodia dei One Direction, ‘Non ho l’iPhone’ ha totalizzato milioni di visualizzazioni. Matt&Bise sono pronti a incontrare tutti i fan, anche in questo caso solo se muniti dell’apposito pass. Per entrambi gli appuntamenti, infatti, sarà necessario ritirare un pass: dal 30 agosto al 2 settembre dalle 14.30 alle 20.30 per Favij, dal 4 all’8 settembre dalle 17 alle 19 e sabato 9 settembre dalle 16 alle 16.30 per Matt&Bise all’interno del Centro Commerciale.

Il contest

La grande novità di questi due appuntamenti è il contest che permetterà a 5 fortunati vincitori di incontrare i loro beniamini nel backstage. Per vincere un Vip Pass sarà sufficiente pubblicare una foto sotto il post del contest all’interno della pagina Facebook di Terminal Nord. Per Favij il contest è scattato il 23 agosto e terminerà il 29 agosto alle 12, mentre per Matt&Bise partirà alle 13 di martedì 29 agosto fino alle 12 di lunedì 4 settembre. Al termine del contest, una giuria selezionerà gli autori delle 5 foto migliori valutandole per originalità, simpatia e viralità. I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sulla fanpage di Parco Terminal Nord. La partecipazione al contest è gratuita e il regolamento completo è scaricabile sul sito e sulla pagina facebook del Terminal Nord.