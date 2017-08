Inciampa 1.800 metri e si ferisce alla caviglia: soccorsa dal Cnsas

PALUZZA - Il Soccorso Alpino di Forni Avoltri ha ricevuto, nella giornata di sabato, una richiesta di intervento attraverso il Nue112 per una donna infortunatasi in maniera lieve durante la discesa lungo la strada che dal Lago di Avostanis conduce alla Malga Pramosio, in comune di Paluzza.



La signora L.U. originaria di Buia e residente a Romans d'Isonzo, del 1955, è inciampata in una delle feritoie per lo scolo dell'acqua presenti a intervalli lungo la strada sterrata, procurandosi una distorsione alla caviglia a una quota di circa 1.800 metri, a trecento metri di dislivello dalla Malga dove aveva l'automobile. I tecnici del Cnsas l'hanno raggiunta sul posto in cinque con il furgone. Con loro anche due tecnici del soccorso della Guardia di Finanza di Tolmezzo.



Verificata la lieve entità dell'infortunio la donna è stata comunque caricata sul furgone e accompagnata alla Malga, dove è rientrata con mezzi propri assieme ai suoi compagni di escursione.