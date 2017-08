Mortellaro e Pellegrino: alla scoperta dei due nuovi lunghi della Gsa

UDINE - Il reparto dei lunghi della Gsa Udine è stato completamente rivoluzionato in vista della nuova stagione. Terminato il rapporto contrattuale con capitan Vanuzzo e con Zacchetti e partito Fall alla volta di Brescia, sono arrivati all’ombra del castello udinese i centri Mortellaro da Chieti e Pellegrino da Ferrara.

Al termine del media-day organizzato dalla Gsa, li abbiamo incontrati rivolgendo loro alcune domande per cominciare a conoscerli.

PARLA MORTELLARO

Mortellaro, come stanno andando questi primi giorni con la Gsa?

«Sono solo alcuni giorni che sono qui, sto cominciando a conoscere i compagni e lo staff e mi trovo bene con tutti. Sono personalmente molto emozionato perché ho la sensazione che il nostro sarà un grande gruppo che potrà fare belle cose quest’anno».

Con lei, Pellegrino, Benevelli, Diop e Ferrari questa squadra pare messa molto bene nel reparto lunghi, non le pare?

«Abbiamo un buon numero di 'big guys', gente che può giocare sia dentro che fuori dall’area. Il nostro campionato è molto tosto, quindi è fondamentale avere una buona disponibilità di giocatori fisicamente forti».

Quali sono gli obiettivi per la prossima stagione?

«Raggiungere i play-off è il primo obiettivo. Per fare questo dovremo essere bravi a reagire come squadra anche quando, durante la stagione, incontreremo dei momenti meno positivi».

Venendo alle avversarie della prossima stagione, quali pensa che possano essere le squadre da battere?

«A dire il vero, non conosco molto la situazione delle altre squadre, so solo della situazione di alcuni miei ex compagni di squadra. Penso, comunque, che ci sono alcune squadre da battere, come Bologna, Treviso e Trieste. Il derby con i giuliani? I derby sono sempre partite emozionanti, con Chieti l’anno scorso c’era quello con Roseto. Ho molto sentito parlare della sfida con Trieste e non vedo l’ora di giocarla!».

PARLA PELLEGRINO

Pellegrino, lei è stato il giocatore-chiave di questo mercato, con la Gsa che ti ha corteggiato a lungo. Cosa si prova ad avere avuto così tanta importanza nei piani dei bianconeri?

«Essere cercato è una cosa che ti dà quella voglia, quell’entusiasmo in più che ti aiuta ad affrontare meglio ogni allenamento».

Ha 26 anni, è reduce da un buon campionato con Ferrara, ma c’è la sensazione che lei debba ancora esplodere. Sarà quella ventura la stagione buona?

«Anche se ho 26 anni, ho cominciato a giocare da protagonista da solo un anno e mezzo, quindi mi ritengo ancora inesperto dal punto di vista del protagonismo. Spero e farò di tutto per fare sì che questo sarà l’anno in cui potrò esplodere».

La Gsa Udine ha una squadra molto alta e fisica sotto canestro, non trova?

«Sicuramente. Con l’innesto di Mortellaro, avvenuto a fine mercato, ci siamo ulteriormente migliorati in questo settore per il quale siamo invidiati dalle altre società»

A Ferrara ha giocato con Bowers che è finito a Trieste. Vi siete sentiti in vista del derby?

«Non è ancora capitato. Appena lui capirà le rivalità che ci sono in zona, ci faremo una telefonata prima di 'menarci' sotto canestro».

L’ultimo a ricongiungersi al gruppo è il playmaker Veideman con il quale potrà formare un’interessante asse play-pivot. Cosa sa di lui?

«L’ho visto l’anno scorso, mi è sembrato un giocatore molto ordinato, pulito e preciso. E’ il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero».

Come le sembra il campionato di quest’anno? Quali sono le squadre favorite?

«Come l’anno scorso, questo è un girone molto competitivo e di alto livello. Se ho scelto questa squadra è anche perché il nostro girone è molto forte. Come squadre da battere ci sono la Fortitudo e Treviso, ma anche noi, visti i nomi, non siamo da meno».