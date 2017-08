Un nuovo bar al posto dello storico 'Metropolis'

UDINE – E’ destinato a diventare un bar uno degli angoli più belli della città, che da un lato di affaccia su piazza Libertà, dall’altro su via Mercatovecchio. Al posto dello storico negozio Metropolis, infatti, sarà realizzato un locale pubblico. A darne notizia è il Messaggero Veneto.



A raccogliere la sfida, che dovrà fare i conti anche in cantiere per la pedonalizzazione di via Mercatovecchio, è un barman molto conosciuto in città, per aver avviato l’attività di punti di ritrovo come il ‘Tagliato col coltello’ e il ‘Glass" di via Paolo Sarpi o il ‘Retrogusto’ di via Valvason: Roberto Del Negro.

«Se tutto va bene – ha dichiarato al Messaggero Veneto – conto di avviare i lavori al più presto per aprire prima di Natale. Il locale si svilupperà su due livelli con un'area più lounge e american bar al primo piano e il bancone del bar al piano terra. Ovviamente l'idea di poter avere a disposizione uno spazio esterno senza auto è un valore aggiunto e non appena ce ne sarà l'occasione realizzeremo un dehors».