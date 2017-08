Sgarbi esalta la doppia 'Resurrezione' di Venzone

VENZONE - «La rete dei Borghi belli del Friuli Venezia Giulia interpreta la chiave di successo del nostro Paese che è il turismo culturale, inteso come capacità di coniugare la bellezza con la modernità, la storia e la cultura con un nuovo modo di fare accoglienza». Con queste parole il vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, ha aperto l'incontro con il critico d'arte Vittorio Sgarbi che è stato ospite a Venzone dell'evento 'Il Borgo dei Borghi'. La manifestazione ha voluto celebrare il titolo nazionale riconosciuto a Venzone dalla trasmissione Rai 'Alle Falde del Kilimangiaro', coinvolgendo anche gli altri nove borghi belli del Friuli Venezia Giulia: Clauiano, Cordovado, Fagagna, Gradisca d'Isonzo, Poffabro, Polcenigo, Sesto al Reghena, Toppo e Valvasone.

Al critico d'arte, Bolzonello ha riconosciuto il ruolo di promotore di alcuni luoghi e città della regione esortandolo a «continuare a valorizzare l'Italia minore, quella che si vede meno ma che per ricchezza culturale e territoriale costituisce la spina dorsale del nostro Paese». Il vicepresidente ha anche sottolineato il forte legame tra il Friuli e le altre zone terremotate d'Italia, «non saremmo qui a parlare di borghi belli - ha dichiarato - se nel dopo terremoto non fossimo stati aiutati dalle altre amministrazioni comunali del resto d'Italia». La cifra della solidarietà fra terre terremotate ha trovato riscontro nella raccolta fondi organizzata durante la manifestazione per aiutare Preci, uno dei Borghi più belli d'Italia colpito dal sisma dello scorso anno. Il vicesindaco del comune umbro, Paolo Masciotti, in collegamento telefonico con la sala municipale di Venzone, ha ringraziato la rete dei borghi friulani per questa donazione che sarà destinata alla ricostruzione della scuola. Parole di encomio alla rete friulana dei borghi belli sono giunte anche da Fiorello Primi, presidente del Club nazionale dei borghi più belli d'Italia, che ha elogiato il lavoro di valorizzazione svolto.



Sgarbi ha speso parole di elogio verso Venzone

Nel suo lungo e animato discorso, Vittorio Sgarbi, ha toccato i temi su cui da anni interviene, con i toni sarcastici e provocatori che hanno caratterizzato anche l'intervento odierno, a tutela del patrimonio culturale e a favore di una valorizzazione turistica sostenibile, lontana dal «turismo umiliante» di massa. «Venzone celebra una doppia Resurrezione» ha spiegato Sgarbi, «quella della ricostruzione e quella del miglioramento di sé e della propria identità di bellezza, che oggi le consente di essere Borgo dei borghi». Un riconoscimento che per Sgarbi travalica il significato turistico per abbracciare il più ampio tema della ricostruzione post terremoto in un Paese fragile. «Venzone e Gemona - ha affermato Sgarbi - sono i modelli giusti di ricostruzione che vanno esportati nelle altre regioni, perché qui si è saputo tenere il collante tra edifici e persone, tra patrimonio pubblico e privato, con le stesse pietre, gli stessi spazi, la stessa possibilità di riconoscersi in un luogo e addirittura migliorarlo». Tanto che in Friuli Venezia Giulia, ha evidenziato il critico, il terremoto del 1976 è «ricordato a rovescio, come un'occasione per rinascere meglio di prima» con un ricordo rispettoso alla memoria delle vittime. Non sono mancate poi le sferzate polemiche del critico d'arte all'organizzazione Unesco, che ha definito «ente pericoloso, benché efficace dal punto di vista pubblicitario». Per Sgarbi l'ente è carente di oggettività «dal momento che ha escluso dalla lista del patrimonio mondiale Lecce e il Salento», al punto da indurlo a proporre un comitato 'Unentro' tra i siti aspiranti a diventare patrimonio dell'umanità.

Alla rete dei borghi più belli d'Italia Sgarbi ha invece riconosciuto un «significato politico interessante, poiché fa emergere un'economia parallela che già esiste, l'economia della bellezza che l'Italia deve solo valorizzare».



L'appello alla politica

Infine, un appello alla politica affinché adotti senza indugio l'inversione di marcia nel consumo di suolo; Sgarbi ha ricordato come in Italia su 25 milioni di edifici, più della metà, ovvero 13 milioni, siano stati costruiti dagli anni '60 ad oggi e di questi 7 milioni siano disabitati. «Alla luce di dati simili - ha ribadito Sgarbi - non si deve più costruire nulla, ma riabilitare alla vita ciò che c'è», indicando in Tonino Guerra, Carlo Petrini, Oscar Farinetti alcuni dei protagonisti italiani che hanno saputo intraprendere strade nuove per la promozione e la salvaguardia del patrimonio italiano, anche attraverso la grande risorsa dell'enogastronomia. Al termine dell'intervento di Vittorio Sgarbi, i sindaci dei dieci borghi belli della Regione hanno inaugurato ufficialmente la giornata di festa con il taglio del nastro sotto il palazzo municipale, cui sono seguite manifestazioni musicali, animazioni e spettacoli tra le vie imbandite dagli stand delle dieci località.