‘Mosaicamente’: A Udine una mostra di mosaici dedicati a Gauguin

UDINE - Non è la prima volta che la Casa della Confraternita al Castello di Udine ospita una mostra di mosaici dedicati a un famoso artista del passato. Le mostre, dal titolo ‘Mosaicamente: Omaggio a …’, sono organizzate e prodotte dalla Fondazione Bambini e Autismo onlus una organizzazione che da quasi venti anni si occupa di autismo nei bambini seguendoli poi lungo l’arco della vita. Tra i centri della rete dei servizi appositamente pensata e realizzata dalla Fondazione vi è l’Officina dell’arte un luogo di lavoro per le persone con autismo adulte dove, nei magnifici laboratori a misura di chi soffre del disturbo, si realizzano mosaici di grande fattura.

L’inaugurazione

Da questa attività musiva nascono le mostre come quella dedicata a Gauguin nei mari del Sud che sarà inaugurata il prossimo 1° settembre alle 18. La mostra, che è patrocinata da Comune di Udine, Università di Udine e Regione Friuli Venezia Giulia, è realizzata in collaborazione con i Civici Musei di Udine e con molte Associazioni di volontariato che si occupano di autismo o di disagio mentale a dimostrazione che questa mostra rappresenta una sorta di unicum nel panorama della disabilità mentale e certamente un modello da sostenere e da incrementare.

Persone con autismo

L’esposizione di quest’anno reinterpreta, con il particolare punto di vista delle persone con autismo molte attente ed attratte dai particolari, opere che l’artista dipinse a Tahiti e in altre isole della Polinesia o a Parigi ricordando però quei luoghi ‘primitivi e incontaminati’ che aveva visto soggiornando nell’arcipelago. Ne emerge un ‘repertorio visivo’ fatto di colori abbaglianti e immagini di una natura primordiale e rigogliosa, che nel nostro immaginario, e forse anche in quello di Gauguin, ha a che fare con il paradiso terrestre. Per saperne di più il primo Settembre, dopo l’inaugurazione, alle ore 18,30 ci sarà un approfondimento sull’opera di Gauguin da parte del Prof. Del Puppo docente di Storia dell’Arte contemporanea dell’Università di Udine. La mostra rimarrà aperta nei fine settimana (venerdì sabato e domenica 10.00 – 12.00 e 16.00 -19.00) sino al 1° Ottobre. Ingresso libero.

Per maggiori informazioni: www.bambinieautismo.org