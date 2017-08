L’Ecole des Maîtres al Teatro San Giorgio

UDINE - A conclusione della prima sessione di workshop intensivo, il corso internazionale di perfezionamento teatrale per attori europei under 35 dell’Ecole des Maîtres apre per una sera le sue porte al pubblico per una prima restituzione pubblica del percorso di lavoro teatrale finora sviluppato a Udine dai maestri dell’edizione di quest’anno, il collettivo belga Transquinquennal. La dimostrazione è in programma martedì 29 agosto al Teatro S. Giorgio di Udine, con inizio alle 19. L’ingresso sarà libero, previa prenotazione via mail a: info@cssudine.it.

Il progetto

La prestigiosa ‘scuola dei Maestri’ da 25 anni è una delle più ambite esperienze pedagogica formazione post accademica per gli attori di quattro Paesi europei - Italia, Francia, Belgio e Portogallo – secondo un innovativo progetto che mette a confronto le nuove generazioni della scena europea con alcuni dei più grandi registi internazionali, su pratiche e formati della messa in scena, lingue e culture teatrali differenti.

Il tema: Contrattazioni

Per il lavoro all’Ecole hanno scelto il tema della Contrattazioni come un territorio di indagine che permetta di trovare forme di rappresentazione teatrale ai meccanismi che ormai sovrintendono ad ogni forma di relazione nel mondo contemporaneo, compresa la stessa vita umana, che ha essa stessa un ‘valore di mercato’. ‘I meccanismi consumistici strutturano profondamente il nostro mondo, al di là della morale, della religione o della legge.’ – spiegano i Tranquinquennal. ‘Nascono in una zona ibrida in cui convergono la libido, l’economia e l’etica, e ogni giorno sono i mercati ufficiali e occulti, legali o mafiosi a fissare il prezzo della vita. Il nostro lavoro di creazione all’Ecole partirà da due interrogativi: in che modo ognuno di noi è un bene di consumo? E che valore diamo agli altri in questa visione consumistica?’

15 attori protagonisti

In scena per la dimostrazione pubblica ci saranno i 15 attori protagonisti del corso di formazione: Angelo Campolo, Desy Gialuz, Elena Gigliotti, Francesco Napoli (Italia); Assiya El Mhaier, Emilie Marechal, Patrick Michel, Mathilde Rault (Belgio); Benjamin Tholozan, Lola Felouzis, Sophie Lebrun, Tom Politano (Francia); Oscar Silva, Catarina Campos Costa, Márcia Antónia Gomes (Portogallo).

Eventi

Dal 30 agosto al 12 settembre maestri e allievi dell’Ecole si trasferiranno a Bruxelles e dal 13 al 24 settembre l’Ecole diventa corso itinerante per seguire un programma di nuove dimostrazioni pubbliche in programma l’11 settembre a Bruxelles al Théatre La Balsamine, il 15 settembre a Roma al Teatro India nell’ambito del Festival Short Theatre, il 18 settembre a Reims a La Comédie de Reims, il 21 settembre a Caen al Théâtre des Cordes e il 24 settembre a Coimbra al Teatro Académico de Gil Vicente.

Info online: www.cssudine.it