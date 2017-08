Campionato del Mondo di Ritmica: Agiurgiuculese (Asu) leggerà il giuramento

UDINE – La farfalla dell’Asu, Alexandra Agiurgiuculese, ‘è volata’ verso Pesaro. Ad attenderla i Mondiali di ginnastica ritmica. Con lei anche le amiche e avversarie con cui ha avuto modo di allenarsi nelle ultime giornate nella palestra dell’Associazione Sportiva Udinese: le israeliane Linoy Ashram (sua nuova compagna di squadra nel campionato di serie A) e Nicole Voronkov, la serba Nastasija Gvozdic, le slovene Aleksandra Podgorsek e Aja Jerman.

Un appuntamento importante per la stellina bianconera. Non solo ‘giocherà in casa’, con l’ambizione, ovviamente, di fare il massimo in tutti e quattro gli attrezzi (palla, nastro, clavette e cerchio) e di qualificarsi alle finali e «perché no, anche vincere una medaglia», ma in questi giorni è stata onorata di un importante compito: Alexandra, infatti, dovrà leggere il giuramento in inglese in rappresentanza delle ginnaste del Campionato del Mondo 2017, dal 30 agosto al 3 settembre, a Pesaro, appunto. «Siamo molto felici che Alexandra sia stata scelta per la lettura del giuramento – ha spiegato Alessandro Nutta, presidente di Asu – è un compito importante e saprà certamente portarlo a termine nel migliore dei modi, nonostante l’emozione pre-gara».

Non è però la sola soddisfazione per l’Associazione Sportiva Udinese. Agiurgiuculese non sarà infatti l’unica atleta della compagine friulana ad andare a Pesaro. Come ha chiarito Umberto Meroni, vice presidete Asu: «Le talentuose Tara Dragas (11 anni), Isabelle Tavano (11 anni) e Katia Stepanov (10 anni), nonostante la giovane età sono già considerate come ginnaste di interesse nazionale. Per questa ragione sono state chiamate in occasione dei Mondiali dove saranno impegnate in alcune esibizioni non competitive». Ciliegina sulla torta la partecipazione di un altro talento bianconero, Melissa Girelli, che «sarà presente al galà di chiusura in quanto membro della squadra nazionale juniores che ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati Europei». Insomma, Asu si conferma sempre più fucina di talenti.