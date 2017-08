Bello e dottore in giurisprudenza: Mister Italia Fvg 2017 è Dario Iacono

UDINE - Si è tenuta nella bellissima piazza Santi Cosma e Damiano la finale regionale di Mister Italia dove tra i 18 concorrenti, selezionati durante il tour estivo dall'Agenzia Astol Models di Udine, la scrupolosa giuria ha dovuto scegliere ben sei candidati per le pre finale nazionali del 31 agosto ad Alba Adriatica in Abruzzo. Il vincitore assoluto col titolo di Mister Italia Fvg 2017 viene da Vivaro in provincia di Pordenone, si chiama Dario Iacono, ha 27 anni, 1.95 di altezza ed è un dottore in giurisprudenza.

Il gruppo

Il plotone maschile della nostra regione è composto anche da Eros "Il Modello d'Italia", 26 anni di Staranzano (Go), coach di CrossFit, Gabriele "Un bello per il Cinema", 26 anni di Udine, capo reparto di un supermercato, Giancarlo "L'Uomo Ideale d'Italia", 28 anni di Udine, ricercatore informatico, Davide "Mister Optex" 18 anni di Codroipo, studente in architettura. Rappesenterà il Veneto invece Giacomo, 22 anni di San Donà di Piave con la fascia di "Mister Talento", studente in scienze motorie. Gloria anche per Alioune, 18 anni di Cividale eletto "Mister Ciconicco", giocatore professionista di basket.

I successi dei vincitori

L'agenzia Astol Models ha vinto nel 2015 Mister Italia con il friulano Alessandro Bivi di Fagagna, che nel frattempo sta lavorando molto come attore. In autunno lo vedremo infatti nella fiction "Furore" e a giorni sulla copertina di "Grand Hotel" con un'intervista, mentre nel 2016 si è toccato il secondo posto col veneto Andrea Dal Corso, eletto "L'Uomo Ideale d'Italia" che poserà per la campagna di Fausto Sari Sposi. Insomma il concorso Mister Italia fin dai tempi del nostro Raffaello Balzo è sempre stato un gran trampolino di lancio. Mister Italia 2017 verrà eletto invece nella serata del 2 settembre, sperando che i nostri ragazzi possono rientrare tra i 30 super finalisti.