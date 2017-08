Nuovi posti di lavoro in Comune: 3 per concorso, 7 per mobilità

UDINE - Sono tre i posti a tempo pieno e indeterminato che il Comune di Udine vuole assegnare con i due concorsi per titoli ed esami in scadenza al 15 settembre 2017, relativi a funzionario tecnico e amministrativo contabile, destinati a tutti i cittadini in possesso dei titoli richiesti. A questi si sommano altri sette posti, sempre a tempo pieno e indeterminato, derivanti da tre procedure di mobilità che interessano l'Uti Friuli Centrale, per un totale di dieci posizioni di categoria D e C.

«Voglio fare i miei complimenti agli uffici del Personale e al direttore dell'Uti, Giuseppe Manto, perché dopo tanti anni in cui i concorsi erano di fatto bloccati, finalmente, grazie anche al mutato quadro normativo, siamo riusciti a dare tempestivamente il via alle nuove assunzioni – sottolinea il sindaco di Udine, Furio Honsell –. Mi auguro che questi siano i primi di una serie di nuovi posti di lavoro perché è chiaro che l'amministrazione pubblica per dare servizi di qualità non può essere sempre sotto organico, come purtroppo è accaduto nell'ultimo decennio a causa di politiche populiste. È importante, inoltre, che gli enti pubblici abbiano la possibilità di inserire in organico con regolarità forza lavoro giovane». Un concetto condiviso anche dall'assessora al Personale del Comune, Cinzia Del Torre. «In questi anni il numero dei dipendenti del Comune di Udine si è molto ridotto con pochi inserimenti nuovi – osserva Del Torre –. L'avvio di queste procedure di concorso e di mobilità, che ci permetterà di effettuare una serie di preziose assunzioni, dimostra che il funzionamento a regime dell'Uti, dopo la fase di rodaggio, produrrà economie e migliorerà l'efficienza degli enti locali».

Chi potrà accedere ai concorsi

Il primo concorso, per esami, è finalizzato alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di funzionario tecnico (categoria D1) da assegnare al dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente del Comune di Udine. E' richiesto il possesso del diploma di laurea in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, Ingegneria edile-architettura, Ingegneria per l’ambiente e il territorio. Il secondo bando invece riguarda la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario amministrativo contabile (categoria D1) da assegnare al Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo del Comune di Udine. E' necessario essere in possesso della laurea triennale (nelle classi 2 Scienze dei servizi giuridici, 15 Scienze politiche e delle Relazioni internazionali, 17 Scienze dell’economia della gestione aziendale, 19 Scienze dell’amministrazione, 28 Scienze economiche, 31 Scienze giuridiche, 35 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace), oppure la laurea specialistica (nelle classi 22/S Giurisprudenza, 60/S Relazioni internazionali, 64/S Scienze dell’economia, 70/S Scienze della politica, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 84/S Scienze economico-aziendali, 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo, 99/S Studi europei, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica). Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda di partecipazione entro il 15 settembre 2017. Tutte le informazioni sono reperibili sul portale dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale (www.friulicentrale.utifvg.it) alla sezione 'Bandi di concorso».

La procedura di mobilità

E' inoltre stata indetta una procedura di mobilità per l'assunzione di due funzionari amministrativo contabile (categoria D), da destinare ai Servizi finanziari e al Servizio Entrate dell'Uti Friuli Centrale. Una seconda procedura di mobilità è stata indetta per l'assunzione di un istruttore contabile (categoria C) da destinare agli uffici amministrativi del Comando di Polizia Locale. La terza procedura di mobilità riguarda un istruttore tecnico (categoria C) da destinare al Servizio Edilizia Scolastica dell'Uti Friuli Centrale. La scadenza per presentare la propria domanda di partecipazione ai bandi di mobilità è fissata al 5 settembre 2017. Anche in questo caso tutte le informazioni sono reperibili sul portale dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale (www.friulicentrale.utifvg.it) alla sezione «Bandi di concorso».