Siccità: dalla Regione un supplemento di gasolio agevolato per l'irrigazione

FVG - La giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agricole e forestali Cristiano Shaurli, ha approvato un'assegnazione supplementare di gasolio agricolo agevolato da destinare all'attività di irrigazione. Come spiega Shaurli «la decisione è stata presa a seguito delle condizioni climatiche dei mesi scorsi, con temperature superiori alle medie stagionali e carenza di precipitazioni che hanno costretto gli agricoltori a una irrigazione straordinaria per limitare la perdita dei raccolti».



Per azionare le pompe di irrigazione gli agricoltori hanno fatto ricorso anche al carburante agricolo assegnato per le lavorazioni autunnali, intaccando quindi le scorte dei prossimi mesi. Il quantitativo di carburante supplementare per il 2017, da impiegare per la ricostituzione delle scorte, è stato pertanto determinato in 50 litri di gasolio/ettaro, da destinare alla voce irrigazione per le seguenti colture: mais e sorgo, mais di secondo raccolto, proteoleaginose, soia di secondo raccolto, ortive da pieno campo, lattuga-insalate-radicchi, piante da fibra, zolle erbose-prato pronto e vivai.



L'assegnazione del carburante agricolo agevolato a titolo di supplemento avviene su richiesta dalle aziende agricole, esclusivamente per le superfici coltivate nei seguenti comuni della regione: Gorizia e Trieste: tutti i comuni. Pordenone: Arba, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Vivaro, Zoppola. Udine: Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sedegliano, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Villa Vicentina, Visco.