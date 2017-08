In auto con un coltello lungo 20 cm: denunciato uno slovacco

TARVISIO - Nell'ambito dei controlli per l'ultima data del No Borders Music Festival, andata in scena sabato 26 agosto in Val Bartolo, i carabinieri della Compagnia di Tarvisio hanno intensificato i controlli nel capoluogo della Valcanale. E così due ragazzi sono stati 'pizzicati' con della marjiuana e uno slovacco è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti a offendere. La notizia è stata anticipata dall'edizione on line de Il Gazzettino.

I controlli sono cominciati alle 9 e mezza di mattina e si sono conclusi intorno alle 13 della stessa giornata. I carabinieri del Norm hanno fermato un cittadino slovacco di 20 anni alla guida di un'auto a bordo della quale è stato trovato un coltello a serramanico lungo 20 centimetri con una lama lunga 10 centimetri. Il giovane è stato denunciato, mentre l'arma è stata sequestrata.

Poco dopo, carabinieri e guardia di finanza, hanno fermato due ragazzi della Carnia, entrambi di 24 anni. In tasca avevano tre sacchetti di cellophane con hashish e marijuana e qualche grammo di sostanza stupefacente. Sono stati segnalati alla Prefettura di Udine come assuntori di droga.