Attività ricreative e sportive: dalla Regione 1,5 milioni di contributi

FVG - Da lunedì 28 agosto e fino al 10 ottobre 2017 è possibile presentare le domande di contributo per il sostegno di attività ricreative e sportive da parte dei soggetti già beneficiari di analoghi contributi concessi dalle Province nel 2015. Tramite questa iniziativa, per la quale la Regione mette a disposizione oltre 1,5 milioni di euro, sarà possibile sostenere (come previsto dall'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2017 n. 14) le attività realizzate o da realizzare tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2017 da parte di soggetti operanti nel territorio regionale in ambito ricreativo o sportivo.



Come ha dichiarato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, «questa linea contributiva straordinaria permette di dare continuità al sostegno erogato, in passato, dalle amministrazioni provinciali nel settore delle attività ricreative e sportive. In tal modo si fornisce un ulteriore aiuto a un tessuto di realtà fondato, in gran parte, sul volontariato che rappresenta uno dei punti di forza del nostro sistema regionale».



Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la procedura informatizzata predisposta da Insiel, raggiungibile dal sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), sezione Turismo, cliccando sull'apposito box 'Linea contributiva straordinaria 2017 per attività culturali, ricreative e sportive'. La procedura di concessione adottata sarà quella 'a sportello', previa verifica istruttoria dei requisiti richiesti, sulla base dell'apposito 'avviso', anch'esso pubblicato attraverso la pagina internet dedicata alla linea contributiva.